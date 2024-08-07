Когда нужно проводить проверку счетчиков воды и кто оплачивает услугу

Процедура проверки счетчиков в нашей стране обязательна

Украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показания счетчиков, чтобы избежать неточностей в расчетах за коммунальные услуги. Но помимо этого, для корректной работы устройства важно периодически проводить его проверку.

В Госпродпотребслужбе рассказали, как часто нужно проводить эту процедуру. Также клиентам ответили, кто ее оплачивает.

Как часто нужно проверять счетчики воды в Украине и кто платит за услугу

В нашей стране процедура проверки счетчиков является обязательной, поэтому ее нельзя пропускать и игнорировать, чтобы не получить штраф. Что касается счетчиков водоснабжения, то согласно законодательству, процедуру необходимо проводить каждые четыре года и дата проверки должна быть указана в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя.

Оплачивает проверку, ремонт (демонтаж, транспортировку и монтаж устройства) владелец квартиры или дома, если иное не установлено договором. Стоимость проверки (без распломбирования и демонтажа) составляет 350-400 гривен.

После проверки потребитель должен получить "Свидетельство о соответствии прибора учеба государственным требованиям к измерительной технике", а также акт о самом проведении проверки. Там должен быть указан номер пломбы, показания счетчика и дата проверки.

"Телеграф" писал ранее, куда обращаться, если сгорел счетчик. Также клиентам ответили, кто будет оплачивать установку нового устройства.