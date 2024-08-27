Від початку війни Метінвест Ахметова направив на допомогу Україні та Силам оборони вже 7,5 мільярда гривень

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн. З них 4 млрд грн були направлені на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Про це йдеться у звіті компанії.

Компанія спільно з ЗСУ створює лінії оборони: на Донецькому та Запорізькому напрямках вже побудовано понад 200 км фортифікацій. Їх укомплектували 43 "криївками" – підземними укриттями, які виробляють на підприємствах Метінвесту.

Також у доробку Метінвесту й інші сталеві вироби, які передаються для потреб армії. Серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, ловці ланцетів, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок. А з металу, який безплатно постачає Метінвест-СМЦ, для оборонців виготовляють мобільні машини багі – наразі на передову відправили майже 150 одиниць.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання: розвідувальних дронів, військової оптики, комунікаційного устаткування, систем резервного живлення, автомобілів різного призначення, зокрема, спеціалізованих "швидких", високошвидкісних катерів тощо. Наразі Метінвест є найбільшим донором армії серед приватних компаній.

Нині у лавах ЗСУ служать понад 8 000 співробітників Метінвесту і його спільних та асоційованих підприємств. Понад 1000 людей уже повернулися з фронту й стали до роботи на підприємствах. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, Метінвест впроваджує комплексну екосистему реінтеграції. Також компанія запрошує ветеранів до працевлаштування: для цього відкрито 4 тисячі вакансій за інженерно-технічними спеціальностями.

Допомагаючи країні в умовах війни, Метінвест уже зараз будує плани на майбутнє. Компанія представила "Сталеву мрію" – концепцію відбудови житла й соціальної інфраструктури. Окрім того, вона продовжує робити кроки у впровадженні стратегії із зеленої трансформації.

"Сталеве серце б’ється разом із Україною – з моменту створення Метінвесту і в найскладніший за сучасну історію час. За два з половиною роки повномасштабної війни наша компанія стала підтримкою для захисників, ветеранів, мирних громадян і співробітників. Віримо, що результатом цих зусиль обов’язково буде перемога над ворогом. А над Маріуполем, Авдіївкою та іншими окупованими містами знову замайорить синьо-жовтий стяг", — каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.