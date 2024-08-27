С начала войны Метинвест Ахметова направил на помощь Украине и Силам обороны уже 7,5 миллиарда гривен

С начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 млрд грн. Из них 4 млрд грн были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Об этом говорится в отчете компании.

Компания совместно с ВСУ создает линии обороны: в Донецком и Запорожском направлениях уже построено более 200 км фортификаций. Их укомплектовали 43 "криївками" – подземными укрытиями, производимыми на предприятиях Метинвеста.

Также в наработке Метинвеста и другие стальные изделия, передающиеся для нужд армии. Среди них – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, ловцы ланцетов, пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей. А из металла, который бесплатно снабжает Метинвест-СМЦ, для защитников изготавливают мобильные машины багги – сейчас на передовую отправили почти 150 единиц.

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования: разведывательных дронов, военной оптики, коммуникационного оборудования, систем резервного питания, автомобилей разного назначения, в частности, специализированных "быстрых", высокоскоростных катеров и т. д. Метинвест является крупнейшим донором армии среди частных компаний.

В настоящее время в рядах ВСУ служат более 8 000 сотрудников Метинвеста и его совместных и ассоциированных предприятий. Более 1000 человек уже вернулись с фронта и приступили к работе на предприятиях. Чтобы поддержать защитников на пути к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции. Также компания приглашает ветеранов к трудоустройству: для этого открыто 4 тысячи вакансий по инженерно-техническим специальностям.

Помогая стране в условиях войны, Метинвест уже сейчас строит планы на будущее. Компания представила "Стальную мечту" – концепцию восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Кроме того, она продолжает делать шаги по внедрению стратегии по зеленой трансформации.

"Стальное сердце бьется вместе с Украиной — с момента создания Метинвеста и в самое сложное за современную историю время. За два с половиной года полномасштабной войны наша компания стала поддержкой для защитников, ветеранов, мирных граждан и сотрудников. Верим, что результатом этих усилий обязательно обязательно будет победа над врагом. А над Мариуполем, Авдеевкой и другими оккупированными городами снова будет развеваться сине-желтый флаг", — говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.