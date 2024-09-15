Човни, народні лайфхаки та рятувальні операції: кумедні відео, як в Одесі пережили повінь

"Телеграф" зібрав потішні відео одеситів

У неділю, 15 вересня в Одесі вирувала негода і після сильної зливи було затоплено частину вулиць. Внаслідок цього, у частині міста ускладнено рух транспорту.

"Телеграф" зібрав відео, як одесити оговтуються після потужної повені. Люди вдавались до різних способів, аби хоч якось переплисти сильну течію води.

Так, на одному відео чоловік намагався перейти дорогу. Для цього він одягнув сміттєві пакети на ноги та пішов. Але на відео є чоловік, який не злякався води та пішов по ній з оголеними ногами.

На другому відео користувачка мережі зняла відео, як люди намагаються врятувати свої автівки від негоди. Помітно, що рівень води сягнув більшої частини позашляховика.

На третьому відео були відчайдухи, які намагались на автівці виїхати з "річки", яка утворилась внаслідок поганої погоди. Тут одесити сильно не заморочувались і вийшли рятувати авто в спідній білизні.

Були також ті, хто течію перепливали на човнику. Проте води там було не так багато.

З негодою справлялись навіть у магазинах. Води було настільки багато, що її прибирали за допомогою відра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього літа сильна злива затопила вулиці Києва. На дорогах спостерігалися проблеми із транспортом.