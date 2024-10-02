Неадекватные методы "переобучения": почему в СССР нельзя было писать левой рукой

"Официальной" причиной переобучения левшей якобы было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей, а потому тем, кто пользуется левой рукой, в нем будет жить очень сложно

В Советском Союзе считалось нормой переучивать левшей, поскольку они считались "не такими". Делали это еще с детства и различными методами пытались их приучить писать правой рукой. Так продолжалось примерно до 1980 годов.

Способы, которые использовали для переобучения детей, не всегда можно было назвать в целом адекватными. Детально об этом пишет блогер Максим Мирович на LiveJournal.

Он отмечает, что иногда на ребенка воздействовали морально, а иногда привязывали левую руку к стулу, чтобы во время урока он пользовался только правой. Однако и это еще не все. Детей могли бить по левой руке указкой, чтобы те "переучивались".

"Переучивать левшей заставляли также и родителей, для этого предлагались следующие методы: в то время, когда ребенок делал уроки, на левую руку ему следовало надеть плотную варежку и запретить ее снимать. Также предлагалось плотно забинтовать ученику пальцы левой руки", – объясняет Мирович.

Зачем в СССР пытались переучить левшей

Дело в том, что в те времена не принимался тот факт, что люди как-то могут отличаться и выделяться из общества. Проще говоря, у всех все должно было быть одинаково. То есть, и писать все должны были только правой рукой, ибо так делало тогда большинство.

Кроме того, левшей, стиляг и хиппи могли унижать просто за то, что они выделяются и не похожи на других.

"Официальной" причиной переобучения левшей якобы было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей, а потому тем, кто пользуется левой рукой, в нем будет жить очень сложно. Для примера называлось письмо чернильной ручкой – слева направо писать левой рукой и при этом не размазать написанный текст было непросто.

Затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то при стрельбе гильзы будут лететь прямо в лицо, что сделает службу в армии сложной, если вообще возможной", – сказал блогер.

Что интересно, научные исследования показались, что невозможно переучить людей, который пишут левой рукой. Это связано с тем, что правое полушарие мозга у них является ведущим (у правшей наоборот — левое).

Переучивание левшей" в 1986-м году в СССР отменили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что в Советском Союзе можно было купить за одну монету.