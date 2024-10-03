Була проти вторгнення Росії, але швидко "злилася": що говорить про війну ексдружина Пєскова і як вона виглядає (фото)

Катерина Солоцинська живе на "загниваючому" Заході

Глашатай російського диктатора Путіна, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков був у шлюбі не раз. У 2012 році після 20 років стосунків він розійшовся з офіційною дружиною Катериною Солоцинською на тлі роману путініста з фігуристкою Тетяною Навкою.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Катерина Солоцинська висловилася проти нападу. Про це вона заявила 25 лютого 2022 року у соцмережі.

"Я проти війни. Жоден сантиметр приєднаної землі не вартий життя однієї людини. А що, якщо ця одна людина буде ваша дитина? Чи готові ви будете пожертвувати нею заради ваших амбіцій? Я точно ні… Я, як донька та онука дипломатів, за дипломатичне вирішення конфліктів. Саме для цього дипломатія існує. Крапка", — написала тоді колишня Пєскова.

Однак при цьому Солоцинська наголосила, що захищатиме свого колишнього чоловіка від критики, тому що він, бачите, "не приймає рішення, а лише транслює їх".

Пізніше до своєї матері приєдналася Єлизавета Пєскова, дочка речника президента. У сторіз Інстаграму вона розмістила напис "#НЕТВОЙНЕ" ("ні війні"). Але потім швидко вилучила повідомлення.

Від Пєскова Катерина має трьох дітей: дочка Ліза та двоє синів — Мік та Дені.

У шлюбі Пєсков та Солоцинська були 20 років

Солоцинська з дітьми від Пєскова

Згідно з росЗМІ, Солоцинська володіє салоном краси та займається благодійністю. У 2018 році вона побралася з юристом Андрієм Григор’євим, який молодший за неї на 11 років. Наразі ексдружина Пєскова живе у Франції й про війну в Україні, як відомо, не говорить нічого.

Солоцинська з коханим Андрієм Григор’євим

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