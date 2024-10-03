Рус

Була проти вторгнення Росії, але швидко "злилася": що говорить про війну ексдружина Пєскова і як вона виглядає (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Катерина Солоцинська розлучилася з Дмитром Пєсковим у 2012 році Новина оновлена 03 жовтня 2024, 21:47
Катерина Солоцинська розлучилася з Дмитром Пєсковим у 2012 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Катерина Солоцинська живе на "загниваючому" Заході

Глашатай російського диктатора Путіна, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков був у шлюбі не раз. У 2012 році після 20 років стосунків він розійшовся з офіційною дружиною Катериною Солоцинською на тлі роману путініста з фігуристкою Тетяною Навкою.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Катерина Солоцинська висловилася проти нападу. Про це вона заявила 25 лютого 2022 року у соцмережі.

"Я проти війни. Жоден сантиметр приєднаної землі не вартий життя однієї людини. А що, якщо ця одна людина буде ваша дитина? Чи готові ви будете пожертвувати нею заради ваших амбіцій? Я точно ні… Я, як донька та онука дипломатів, за дипломатичне вирішення конфліктів. Саме для цього дипломатія існує. Крапка", — написала тоді колишня Пєскова.

Однак при цьому Солоцинська наголосила, що захищатиме свого колишнього чоловіка від критики, тому що він, бачите, "не приймає рішення, а лише транслює їх".

Катерина Солоцинська
Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya

Пізніше до своєї матері приєдналася Єлизавета Пєскова, дочка речника президента. У сторіз Інстаграму вона розмістила напис "#НЕТВОЙНЕ" ("ні війні"). Але потім швидко вилучила повідомлення.

ліза пєскова
Фото: instagram.com/lisa_peskova

Від Пєскова Катерина має трьох дітей: дочка Ліза та двоє синів — Мік та Дені.

Дмитро Пєсков Катерина Солоцинська
У шлюбі Пєсков та Солоцинська були 20 років
Катерина Солоцинська ліза пєскова
Солоцинська з дітьми від Пєскова

Згідно з росЗМІ, Солоцинська володіє салоном краси та займається благодійністю. У 2018 році вона побралася з юристом Андрієм Григор’євим, який молодший за неї на 11 років. Наразі ексдружина Пєскова живе у Франції й про війну в Україні, як відомо, не говорить нічого.

Катерина Солоцинська андрій Григор’єв
Солоцинська з коханим Андрієм Григор’євим
Катерина Солоцинська
Катерина Солоцинська

Ми писали, що зірка "Сватів" виявився путіністом. Раніше "Телеграф" показував, як виглядає дружина Федора Добронравова.

Теги:
#Війна #Дмитро Пєсков #Колишня дружина