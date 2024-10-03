Екатерина Солоцинская живет на "загнивающем" Западе

Глашатай российского диктатора Путина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был в браке не раз. В 2012 году после 20 лет отношений он разошелся с официальной женой Екатериной Солоцинской на фоне романа путиниста с фигуристкой Татьяной Навкой.

После полномасштабного вторжения России в Украину Екатерина Солоцинская высказалась против нападения. Об этом вона заявила 25 февраля 2022 года в соцсети.

"Я против войны. Ни один сантиметр присоединённой земли не стоит жизни одного человека. А что, если этот один человек будет ваш ребёнок? Готовы ли вы будете им пожертвовать ради ваших амбиций? Я — точно нет… Я, как дочка и внучка дипломатов, за дипломатическое решение конфликтов. Именно для этого дипломатия и существует. Точка", — написала тогда бывшая Пескова.

Однако при этом Солоцинская подчеркнула, что будет защищать своего бывшего мужа от критики, потому что он, видите ли, "не принимает решения, а лишь транслирует их".

Позднее к своей матери присоединилась Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента. В сториз Инстаграма она разместила надпись "#НЕТВОЙНЕ". Но затем быстро удалила сообщение.

От Пескова Екатерина имеет троих детей: дочь Лиза и двое сыновей — Мик и Дени.

В браке Песков и Солоцинская были 20 лет

Солоцинская с детьми от Пескова

Согласно росСМИ, что Солоцинская владеет салоном красоты и занимается благотворительностью. В 2018 году она обручилась с юристом Андреем Григорьевым, который младше ее на 11 лет. Сейчас экс-жена Пескова живет во Франции и о войне в Украине, как известно, не говорит ничего.

Солоцинская с возлюбленным Андреем Григорьевым

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