Юлія Тимошенко — "лжемесія", а Київ захопили "рептилоїди": де зараз Марія Деві Христос із секти "Біле братство" (фото, відео)

Вона позиціювала себе "Живим Богом" та "Матіркою Світу", і захоплювала Софійський собор

Донеччанка Марина Цвігун, яка заснувала на початку 1990-х років тоталітарну секту "Біле братство" та відома під ім’ям Марія Деві Христос, давно залишила Україну. Вона заснувала нову релігійну організацію та взяла псевдонім "Вікторія Преображенська".

Сектантка заявляє, що владу в Україні захопили "рептилоїди", а Юлія Тимошенко просто заздрить їй. "Телеграф" розповідає, що відомо про Марину Цвігун, що видає про війну, де перебуває і як зараз виглядає.

Хто така Марія Деві Христос

Марина Цвігун (дівоче прізвище Мамонова) народилася у Донецьку 28 березня 1960 року. Закінчила заочне навчання на факультеті журналістики у Києві, будучи вже одруженою та матір’ю. Працювала редактором донецької газети "Райдуга", була членом КПРС та депутатом районної ради.

Марина Цвігун у молодості

Разом з Юрієм Кривоноговим, який мав власне релігійне вчення на основі "біоенергетики" та східних духовних практик, у 1991 році офіційно засновує "Велике Біле Братство ЮСМАЛОС". Кривоногов, родом із Росії, визнав Цвігун богообраною "месією". Сама Цвігун стала називати себе Марія Деві Христос — поєднання Діви Марії та Ісуса Христа.

В той самий час Марія Деві зрікається свого сина Віталія, розлучається з чоловіком і виходить заміж за Кривоногова. Подружжя починає жити в Києві та набирати у свою секту нових людей.

Марина Цвігун та Юрій Кривоногов. Фото: suspilne.media

Члени секти "Біле братство". Фото: suspilne.media

10 листопада 1993 року, разом з іншими членами "Білого братства", Цвігун та Кривоногов захопили Софійський собор, щоб провести там молебень, а потім спалити будівлю.

В результаті міліція провела штурм собору, після чого лідерів секти було заарештовано. 1996 року суд у Києві засудив Цвигун до 4 років позбавлення волі, а Кривоногова — до 7 років колонії. Справу проти "Білого братства" вів колишній прокурор Віктор Шокін.

Лідери секти "Біле братство" у залі суду

Перебуваючи в ув’язненні, Марина розсталася з Кривоноговим. Після дострокового звільнення Цвігун намагалася знову зареєструвати "братство", але марно. Кривоногов після колонії намагався влаштуватися викладачем у вузі, а згодом працював в одному з універмагів Києва. Він узяв прізвище своєї нової дружини — Сильвестров.

У серпні 1997 року Цвігун повернулася до Донецька і вийшла заміж за одного з лідерів "Білого Братства" Віталія Ковальчука, а від імені Марії Деві Христос відмовилася. Після невдалої спроби виїхати до Нідерландів, сектантка вирушила до Москви, де мешкає досі. Там вона продовжує займатись езотерикою під псевдонімом Вікторія Преображенська.

Марина Цвігун – тоді і зараз

Після 2013 року донеччанка відкрито критикувала Євромайдан, підтримувала Януковича та терористів Донбасу. Закликала відмовитися від паспортів як від "печатки сатани", називала Юлію Тимошенко "лжемесією", яка претендує на її місце, і підтримувала теорії змови про рептилоїдів, які прагнуть поневолити Україну. Після повномасштабного вторгнення Цвігун заявила, що так "Росія себе захищає", тим самим підтримавши геноцид українців.

Марина Цвігун живе в Росії та підтримує Путіна

1993 року син Цвігун Віталій став жертвою замаху через діяльність матері. Тоді невідомий серйозно поранив його ножем. Він змінив прізвище та обрав кар’єру кухаря та музиканта.

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