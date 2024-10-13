Приголомшлива блондинка: ось як виглядала у молодості 73-річна дружина Джо Байдена (фото)

Нинішня господиня Білого дому відмовляла Байдену цілих 4 рази

Джилл (у дівоцтві Джейкобс) — нинішня дружина 46-го президента США Джо Байдена, якій 73 роки. За своє довге життя жінка зуміла досягти значних успіхів в освітній сфері та стати величезною підтримкою для коханого. Однак не всі знають, як виглядала Джилл Байден у юності.

У молоді роки майбутня перша леді США була бунтаркою. Вона навіть покинула коледж, де вивчала фешн-мерчандайзинг.

Дівчина працювала офіціанткою у містечку на узбережжі океану та підробляла моделлю. Це не дивно, адже в молодості Джилл була дуже розкішною дівчиною з осяйною усмішкою.

Раніше ми писали, що президентське подружжя не соромилося, та й не соромиться публічних романтичних проявів. На архівних фото видно, як майбутній президент США Джо Байден ніжно обіймає свою кохану.

Відомо, що така красуня відмовляла у пропозиції руки та серця Джо Байдена цілих чотири рази, перш ніж вийти за нього заміж у 1977 році. Байден стала першою другою леді, яка продовжувала працювати під час перебування чоловіка на посаді віцепрезидента (2009-2017).

Раніше ми писали за дружину Дональда Трампа. Дізнайтеся, як виглядала Меланія Трамп у молодості.