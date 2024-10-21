В Україні зростуть пенсії: коли та на скільки

Пенсії можуть зрости на 12%

Пенсіонерів України чекає підвищення виплат у 2025 році. За попередніми оцінками, індексація пенсій може скласти 10-12%.

Про це повідомила в етері Громадського радіо Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень. Підвищення пенсій залежатиме від двох ключових факторів: рівня інфляції в країні та зростання середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Лідія Ткаченко зазначила, що прем'єр-міністр та міністерка соцполітики підтвердили закладення коштів на індексацію пенсій у проєкт бюджету на 2025 рік. Однак точні показники підвищення стануть відомими лише на початку наступного року. Експертка підкреслила значну сезонність у динаміці зарплат, вказуючи на істотне зростання у другому кварталі згідно з даними Пенсійного фонду.

За статистикою Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня в Україні налічувалося близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5 852 грн. Проте розподіл пенсій є нерівномірним: приблизно половина пенсіонерів отримує 3-4 тис. грн, тоді як понад мільйон осіб мають пенсії, що перевищують 10 тис. грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як відтермінування пенсії впливає на її розмір. Пенсія за віком призначається у рахуванням набутого страхового стажу на день звернення призначення виплати.