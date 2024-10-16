Поки половина живе на 4 тисячі, інші отримують у рази більше: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати

В Україні станом на жовтень 2024 року налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів. Всі вони отримують виплати від держави. При цьому, майже половина з них отримують менше сотні доларів на місяць.

Такими є дані ресурсу "Опендатамедіа". Допис зробили у своєму Telegram-каналі.

"Середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$. Водночас у 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 грн на місяць", — йдеться в повідомленні ресурсу.

При цьому, наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або 100$. Чверть пенсіонерів або ж 2,64 млн отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж 165$.

Розмір пенсій в Україні

Водночас лише 12,7% або 1,31 млн українців отримують пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або 370 доларів.

Найвищі пенсії у Києві – 7971 грн. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області.

Середня пенсія по областям

Зауважимо, що на найвищу пенсію у розмірі 23,61 тис. гривень можуть претендувати такі категорії громадян:

державні службовці;

службовці органів місцевого самоврядування;

вчені;

народні депутати

На високі пенсії у майбутньому можуть розраховувати українці із високою офіційною зарплатою. Для цього потрібно мати дохід не менш ніж 50 тис. грн на місяць та повний страховий стаж.

Крім того, пенсію, яка буде вищою за максимальну, отримають військові та поліцейські в рамках закону №2262. Також допомога військовим за вислугу років становить від 50 до 70% від розміру грошового забезпечення під час військової служби.

Судді також отримують вищі суми від максимального розміру пенсії. Сума їхнього довічного грошового утримання не обмежується і може сягати 100 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, кому можуть урізати пенсію в жовтні. Так, ПФУ може виплатити зменшену пенсію через те, що особа, яка працевлаштувалась або звільнилась, не повідомила про це державний орган.