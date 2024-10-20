Не любите понеділки? Прості недільні звички допоможуть позбавитися цього почуття

Вам більше не доведеться нервувати через початок нового тижня

Ранок понеділка може здаватися жахливим. Саме в цей день у багатьох починається робочий тиждень, який нерозривно пов’язаний із ранніми підйомами, необхідністю виконувати якісь завдання та іноді зі стресом. Може навіть здаватися, що в понеділок будильник дзвонить раніше, ніж потрібно.

З почуттям занепокоєння можна впоратися за допомогою простих недільних навичок, якими ділиться Calm.

Як полюбити понеділки

1. Придумайте собі недільні ритуали. Наприклад, візьміть за правило випивати чашку чаю у спокійних обставинах, гуляти на природі чи медитувати. Ці моменти тихого роздуму можуть допомогти зменшити тривогу.

2. Приділіть трохи часу у неділю організації свого тижня. Плани допоможуть позбавитися відчуття невідомості та дадуть почуття контролю над своїм графіком.

3. Візьміть собі за звичку щонеділі записувати те, за що ви вдячні. Зверніть увагу на позитивні події в житті. Перегляд цих списків миттєво покращує настрій.

4. У неділю придумайте, чим потішите себе на початку тижня. Якщо ви чогось чекатимете, перехід від неділі до понеділка стане набагато плавнішим.

5. Зробіть усе можливе, щоб добре виспатися у неділю. Це має максимально підвищити шанси відпочити й легко прокинутися вранці у понеділок.

6. Фізична активність — чудовий спосіб знизити стрес. Це не обов’язково має бути заняття у спортзалі. Його можна замінити на вечірню розтяжку або тривалу прогулянку.

7. Проводьте час із тими, кого ви любите найбільше. Спілкування з близькими людьми точно позбавить занепокоєння і зарядить позитивними емоціями протягом тижня.

8. Постарайтеся не використовувати гаджети в неділю та відмовтеся від читання новин.

9. Недільний вечір присвятіть собі та улюбленим заняттям. Прийміть ванну або проведіть час читання або прослуховування музики. Робіть все, що допомагає вам заспокоїтись.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ранкові звички допоможуть більше встигати та досягти успіху.