Залужний знову у військовій формі. Ексголовком ЗСУ поділився фото з бази Королівських ВПС

Залужний відвідав особливий захід

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав випускну церемонію українських військових пілотів. На базі британських ВПС у Кренвеллі він побував разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом.

На захід, присвячений випуску третьої когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, Залужний прийшов у військовій формі. Відповідне фото, а також повідомлення про подію він оприлюднив в своєму телеграм-каналі.

"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії, ми маємо шанс на Перемогу", – написав Залужний.

Дипломат розповів, що для перемоги важливі не тільки щоденні зусилля наших військових та волонтерів, а й підготовка до майбутнього. На його думку, підготовка пілотів у Британії дає нам потрібну зараз перевагу над ворогом.

"У будь-якому випадку, зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань", – зазначив він.

Наостанок посол подякував британським інструкторам за навчання наших пілотів і висловив надію, що випускники готові до майбутніх завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Залужний відреагував на План перемоги. Також він висловився щодо швидкого завершення війни.