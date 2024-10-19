У ЗСУ пригрозили великими тюремними термінами за фейки про ТЦК

Військові закликають не розхитувати ситуацію в Україні

У ЗСУ нагадали, що поширення фейків та спроби маніпуляцій на темі мобілізації та дій представників ТЦК може призвести до кримінального покарання. Там зазначили, що такі дії можуть підпадати під дії статті КК 114-1 (Перешкода законній діяльності ЗСУ та інших збройних формувань).

Про це повідомила пресслужба Сухопутних сил у своєму Facebook. У ВСУ зазначили, що в Україні почастішали випадки поширення спотвореної чи неперевіреної інформації, яка спрямована на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні та зриву мобілізації.

Там також нагадали, що поширення неправдивої інформації чи надання оціночних суджень без їхньої аргументації про мобілізаційні процеси в корисливих цілях має єдину мету — підірвати довіру суспільства до держави та армії.

У Сухопутних силах нагадали про існування статті 114-1 та зазначили, що компетентні структури можуть відкривати кримінальні провадження проти тих, хто спекулює на темі роботи представників ТЦК та поширює про них фейки.

"Водночас усі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. У кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України", — додали до ВСУ.

Представники Збройних сил знову закликали громадян, медіаресурси та блогерів керуватися лише перевіреною інформацією.

Варто зазначити, що стаття 114-1 передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Воно посилюється до 8-15 років, якщо дії призвели до тяжких наслідків, на кшталт загибелі людей.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський раніше запевнив, що в Україні не мобілізуватимуть 18-річних чоловіків. Крім того, він зазначив, що поки не бачить причин для зниження мобілізаційного віку.