Копія колишньої і третя за рахунком: як виглядає дружина проросійського ексміністра Євгена Червоненка (фото)

2007 року пишне декольте супутниці політика викликало ажіотаж

Одіозний український політик, колишній міністр транспорту та зв’язку, який у 2010 році підтримав втікача Януковича перед президентськими виборами, у своєму житті був одружений тричі.

Про першу дружину Євгена Червоненка відомо дуже мало. У ЗМІ згадувалося, що вона була "дочкою відповідального партійного працівника". Політик розповідав, що познайомився з нею у 1982 році на чемпіонаті Союзу в Калуші, а одружилася пара у 1984 році. У цьому шлюбі у нього народилася дочка Олександра, чоловік якої у вересні 2023 року "засвітився" на віллі російського олігарха у Швейцарії.

З другою дружиною, Маргаритою, Червоненко будував бізнес: після 2000 року жінка очолила його концерн "Орлан". У Маргарити від попереднього шлюбу, із сином командувача Прикарпатського військового округу, була дочка Вікторія. Червоненко зі скандалом розлучився з Маргаритою у 2007 році, але про це пізніше.

Маргарита та Євген Червоненко

Третій шлюб із копією колишньої дружини

Того ж року політик був "засвічений" у компанії розкішної білявки. Як потім з’ясувалося, супутницею Червоненка виявилася Ніна Смолянська. ЗМІ зняли пару на перегонах "Прайм Ялта Ралі", які проводились у Криму.

Ніна Смолянська з Червоненком. Фото: unian.ua

Тоді на запитання журналістів: "Ким ви доводитесь губернатору Запорізької області?", Смолянська відповіла: "Дружиною". 2008 року Ніна народила ексміністрові сина, якого назвали Альфредом.

У ЗМІ не раз порівнювали Ніну з другою дружиною політика: обидві блондинки з привабливими фігурами та пишними бюстами, обидві кароокі та майже ровесниці. Їх ріст відрізняється лише на кілька сантиметрів. "Подібну схожість можна пояснити лише одним: високі блондинки з тонкими таліями — слабкість Євгена Альфредовича", — писали медіа. Чим займається жінка і де вона зараз із сином — невідомо.

Ніна Смолянська. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Смолянська з Євгеном Червоненком. Фото: unian.ua

Скандальне розлучення Червоненка з дружиною Маргаритою

Червоненко називав причиною розлучення саме подружню зраду жінки. У відповідь на необґрунтовані звинувачення Марго заявляла, що "Євгену Альфредовичу не було чого суспільству сказати про причини, що спонукали його так поводитися зі мною".

Маргарита Червоненко. Фото: bignames.org.ua

За словами бізнесвумен, після 19 років шлюбу з Євгеном їй було прикро це чути. "Якщо в моєму житті з’явився інший чоловік, невже він сидів би весь цей час у кущах і чекав би, коли я вже розберуся з колишнім чоловіком, який змішує моє ім’я з брудом на очах у всієї країни?", — заявляла Маргарита Червоненко.

Раніше ми писали про дружину колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Дізнайтесь, де зараз і як виглядає Ірина Луценко.