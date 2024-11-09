Украинка с российским паспортом: как выглядит и что известно о жене экс-главы СБУ Ивана Баканова (фото)

Оксана Лазаренко выросла и окончила школу в Кривом Роге

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который был отстранен от должности в июле 2022 года, находится в браке с Оксаной Лазаренко. В 2019 году стало известно, что женщина имеет российское гражданство.

Об этом тогда в Фейсбуке сообщила пресс-служба СБУ со ссылкой на заявление Баканова. По словам экс-чиновника, его супруга Оксана — украинка, которая выросла и окончила школу в Кривом Роге. Однако позже Лазаренко уехала в РФ.

"Поступила в вуз на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда было время кардинально других отношений между Украиной и Россией. С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное проживание в нашем государстве, находится в процессе оформления украинского гражданства", — заявил Баканов.

Также сообщалось, что Оксана Лазаренко не посещала территорию страны-агрессорши с 2013 года. Специальная проверка в СБУ тогда не выявила ограничений для назначения Ивана Баканова на должность в СБУ и не обнаружила препятствий для предоставления ему доступа к государственной тайне.

Оксана Лазаренко и Иван Баканов

У супругов есть два сына — Артур и Степан. Старший сын Артур с 2014 по 2018 год был студентом КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Мужчина недавно оказался под пристальным вниманием СМИ.

Артур с матерью Оксаной Лазаренко

Напомним, что по данным журналистского расследования, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения России в Украину устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ. Он работает там до сих пор.

В начале ноября у сына Баканова нашли секретный особняк в элитном поселке под Киевом. Якобы он приобрел земельный участок с недостроенным поместьем втрое дешевле реальной стоимости. Мы писали, что известно об Артуре Лазаренко.