Три звички, через які у вас постійно немає грошей

Якщо набридло жити у борг — перегляньте свої грошові звички

Нераціональне управління грошима сьогодні можна вважати однією з найшкідливіших звичок. Якщо вам набридло жити від зарплати до зарплати, настав час переглянути свій фінансовий підхід.

Є декілька помилок, через які ви балансуєте на межі бідності. Про них детальніше розповість "Телеграф".

Невивчення своїх витрат

Складайте місячний бюджет. Це дозволить заздалегідь оцінити всі доходи та витрати. Контролюйте ліміти кожної категорії в особистих фінансах. Не забувайте враховувати обов’язкові платежі: оренда житла, кредити, іпотека та витрати на навчання.

Користування кредитками

Безліміт на карті створює хибне почуття свободи. Легко потрапити в цю пастку, особливо коли виникає імпульс до покупок "просто тому, що хочеться". Намагайтеся не брати кредитку в магазин, навчіться контролювати свої бажання. Встановіть денний або місячний ліміти.

Неконтрольовані покупки

Безліч людей використовують підхід "сподобалося — купив". Однак такі імпульсні покупки часто ведуть до фінансових труднощів. Звикайте ретельно обмірковувати, чи вам потрібен той чи інший товар, чи це просто швидкоплинне бажання. Можливо, нова пара туфель зовсім не така необхідна для вашого щастя.

Щоб покращити своє матеріальне становище, варто запроваджувати корисні фінансові звички. Раніше ми розповідали, які кроки ведуть до багатства та процвітання.