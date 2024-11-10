Три привычки, из-за которых у вас постоянно нет денег

Если надоело жить в долг — пересмотрите свои денежные привычки

Нерациональное управление деньгами в сегодняшнее время можно считать одной из самых вредных привычек. Если вам надоело жить от зарплаты до зарплаты, пора пересмотреть свой финансовый подход.

Есть несколько ошибок, из-за которых вы балансируете на грани бедности. О них детальнее расскажет "Телеграф".

Неизучение своих расходов

Составляйте месячный бюджет. Это позволит заранее оценить все доходы и расходы. Контролируйте лимиты для каждой категории в личных финансах. Не забывайте учитывать обязательные платежи: аренда жилья, кредиты, ипотека и расходы на обучение.

Пользование кредитками

Безлимит на карте создает ложное чувство свободы. Легко попасть в эту ловушку, особенно когда возникает импульс к покупкам "просто потому что хочется". Старайтесь не брать кредитку в магазин, научитесь контролировать свои желания. Установите дневные или месячные лимиты.

Неконтролируемые покупки

Множество людей используют подход "понравилось — купил". Однако такие импульсивные покупки часто ведут к финансовым трудностям. Привыкайте тщательно обдумывать, действительно ли вам нужен тот или иной товар, или это просто мимолетное желание. Возможно, новая пара туфель вовсе не так необходима для вашего счастья.

Чтобы улучшить свое материальное положение, стоит внедрять полезные финансовые привычки. Ранее мы рассказывали, какие шаги ведут к богатству и процветанию.