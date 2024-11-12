Тепловоз протаранив вантажівку на Одещині: подробиці жахливої ДТП (фото)

Пригода сталася в одному із населених пунктів під Одесою

Правоохоронні органи розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у вівторок, 12 листопада, у Болградському районі Одеської області.

Про це повідомило обласне Головне управління Національної поліції України. Інцидент трапився о 8 годині ранку на залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської сільської територіальної громади. За даними поліції, водій вантажівки проігнорував сигнали про наближення поїзда та виїхав на переїзд, де й сталося зіткнення із тепловозом.

Внаслідок цього тепловоз і вантажний автомобіль отримали пошкодження, але водій і машиніст не постраждали.

Поліцейські звернулися до водіїв транспортних засобів із закликом неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Там нагадали, що рух через залізничний переїзд заборонено, якщо горить "червоний" сигнал світлофора, або якщо закрито шлагбаум (у разі його наявності Ред.) через переїзд.

Якщо проїзд через залізничну колію закритий, потрібно зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, а також перед відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом та світлофором так, щоб бачити відповідні сигнали. Якщо вищезгаданих речей немає — необхідно зупинити транспортний засіб не ближче ніж за 10 метрів від залізничних колій.

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