Тепловоз протаранил грузовик в Одесской области: подробности жуткой ДТП (фото)

Происшествие произошло в одном из населенных пунктов под Одессой

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 12 ноября в Болградском районе Одесской области.

Об этом сообщило областное Главное управление Национальной полиции Украины. Инцидент случился в 8 часов утра на железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской сельской территориальной общины. По данным полиции, водитель грузовика проигнорировал сигналы о приближении поезда и выехал на переезд, где и произошло столкновение с тепловозом.

В результате тепловоз и грузовой автомобиль получили повреждения, но водитель и машинист не пострадали.

Полицейские обратились к водителям транспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Там напомнили, что движение через железнодорожный переезд запрещено, если горит "красный" сигнал светофора, либо если закрыт шлагбаум (в случае его наличия — Ред.) через переезд.

Если проезд через железнодорожный путь закрыт, нужно остановить транспортное средство перед стоп-линией, а также перед соответствующим дорожным знаком, шлагбаумом и светофором так, чтобы видеть соответствующие сигналы. Если вышеупомянутых вещей нет — необходимо остановить транспортное средство не ближе, чем в 10 метрах от железнодорожных путей.

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