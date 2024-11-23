Любителям гострих відчуттів сподобається: як виглядає одне з містичних місць в Одесі (фото)
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Це місце пов'язано з легендою
Серед численних туристичних місць Одеси є чимало відомих пам’яток, які приваблюють гостей своєю історією та атмосферою. Але одне з них виділяється особливо – своєю моторошною легендою, що лоскоче нерви та викликає цікавість. Це місце — "сходи мертвих", яке знаходиться на вулиці Дерибасівській та з’єднує центральну частину міста з Польським спуском.
Легенда про "сходи мертвих" в Одесі
За переказами, свою назву сходи отримали через страшну історію, пов’язану з першою жінкою-маніяком в Одесі. У середині ХІХ століття в місті почали зникати чоловіки, переважно моряки. Згодом з'ясувалось, що це через жінку на ім’я Роза, яка нібито займалась проституцією, а потім вбивала свої клієнтів.
Роза мешкала неподалік сходів, і вночі, користуючись темрявою, робила злочини. Загалом вона позбавила життя кілька десятків чоловіків. Врешті, Розу засудили до страти, але її моторошна історія залишила слід у міських легендах. За легендою, її привид досі блукає навколо, лякаючи чоловіків.
Що ще відомо про ці сходи
Однак ці сходи відомі не лише своєю похмурою легендою, а й кінематографічною історією. Їх можна побачити в кількох відомих фільмах. У 1957 році тут знімали епізод стрічки "Сторінки минулого". У 1983 році сходи стали місцем подій у фільмі "Пригоди Петрова і Васєчкіна" – на них школярі намагалися приручити Машу Старцеву. У 1988 році тут знімали фінал першої серії комедії "Приморський бульвар", також ці сходи можна побачити в серіалі "Ліквідація" (2007).
Сходи збереглися до нашого часу майже у первісному вигляді. Зроблено їх з лавових плит, на яких з часом навіть не з'явились тріщини. Сходи досі зберігають свою автентичність і приваблюють туристів не лише легендами, а й своїм кінематографічним шармом.
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