Любителям гострих відчуттів сподобається: як виглядає одне з містичних місць в Одесі (фото)

Це місце пов'язано з легендою

Серед численних туристичних місць Одеси є чимало відомих пам’яток, які приваблюють гостей своєю історією та атмосферою. Але одне з них виділяється особливо – своєю моторошною легендою, що лоскоче нерви та викликає цікавість. Це місце — "сходи мертвих", яке знаходиться на вулиці Дерибасівській та з’єднує центральну частину міста з Польським спуском.

Легенда про "сходи мертвих" в Одесі

За переказами, свою назву сходи отримали через страшну історію, пов’язану з першою жінкою-маніяком в Одесі. У середині ХІХ століття в місті почали зникати чоловіки, переважно моряки. Згодом з'ясувалось, що це через жінку на ім’я Роза, яка нібито займалась проституцією, а потім вбивала свої клієнтів.

Сходи з Дерибасівської на Польський узвіз, 1958 рік

Роза мешкала неподалік сходів, і вночі, користуючись темрявою, робила злочини. Загалом вона позбавила життя кілька десятків чоловіків. Врешті, Розу засудили до страти, але її моторошна історія залишила слід у міських легендах. За легендою, її привид досі блукає навколо, лякаючи чоловіків.

Одеса, Сходи мертвих, 1961 рік

Що ще відомо про ці сходи

Однак ці сходи відомі не лише своєю похмурою легендою, а й кінематографічною історією. Їх можна побачити в кількох відомих фільмах. У 1957 році тут знімали епізод стрічки "Сторінки минулого". У 1983 році сходи стали місцем подій у фільмі "Пригоди Петрова і Васєчкіна" – на них школярі намагалися приручити Машу Старцеву. У 1988 році тут знімали фінал першої серії комедії "Приморський бульвар", також ці сходи можна побачити в серіалі "Ліквідація" (2007).

Сходи мертвих в Одесі, фото: Людмила Арбатова-Лосева

Сходи збереглися до нашого часу майже у первісному вигляді. Зроблено їх з лавових плит, на яких з часом навіть не з'явились тріщини. Сходи досі зберігають свою автентичність і приваблюють туристів не лише легендами, а й своїм кінематографічним шармом.

Як знайти Сходи мертвих

Раніше ми розповідали про магазин "Золотий ключик", який не зберігся до наших днів.