Любителям острых ощущений понравится: как выглядит одно из мистических мест в Одессе (фото)

Это место связано с легендой

Среди многочисленных туристических мест Одессы немало известных достопримечательностей, которые привлекают гостей своей историей и атмосферой. Но одно из них выделяется особенно – своей жуткой легендой, щекочущей нервы и вызывающей любопытство. Это место — "лестница мертвых", которая находится на улице Дерибасовской и соединяет центральную часть города с Польским спуском.

Легенда о "лестнице мертвых" в Одессе

По легенде, свое название лестница получила из-за страшной истории, связанной с первой женщиной-маньяком в Одессе. В середине XIX века в городе стали исчезать мужчины, преимущественно моряки. Впоследствии выяснилось, что это из-за женщины по имени Роза, которая якобы занималась проституцией, а затем убивала своих клиентов.

Лестница с Дерибасовской на Польский спуск, 1958 год

Роза жила неподалеку от лестницы, и ночью, пользуясь темнотой, совершала преступления. В общей сложности она лишила жизни несколько десятков мужчин. В конце концов Розу приговорили к смертной казни, но ее жуткая история оставила след в городских легендах. По легенде, ее призрак все еще бродит вокруг, пугая мужчин.

Одесса, Лестница мертвых, 1961 год

Что еще известно об этой лестнице

Но эта лестница известна не только своей мрачной легендой, но и кинематографической историей. Ее можно увидеть в нескольких известных фильмах. В 1957 году здесь снимали эпизод фильма "Страницы прошлого". В 1983 году лестница стала местом событий в фильме "Приключения Петрова и Васечкина" – на ней школьники пытались приручить Машу Старцеву. В 1988 году здесь снимали финал первой серии комедии "Приморский бульвар", также эту лестницу можно увидеть в сериале "Ликвидация" (2007).

Лестница мертвых в Одессе, фото: Людмила Арбатова-Лосева

Лестница сохранилась до настоящего времени почти в первоначальном виде. Сделана она из лавовых плит, на которых со временем даже не появились трещины. Лестница до сих пор сохраняет свою подлинность и привлекает туристов не только легендами, но и своим кинематографическим шармом.

Как найти Лестницу мертвых

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