Любителям острых ощущений понравится: как выглядит одно из мистических мест в Одессе (фото)
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Это место связано с легендой
Среди многочисленных туристических мест Одессы немало известных достопримечательностей, которые привлекают гостей своей историей и атмосферой. Но одно из них выделяется особенно – своей жуткой легендой, щекочущей нервы и вызывающей любопытство. Это место — "лестница мертвых", которая находится на улице Дерибасовской и соединяет центральную часть города с Польским спуском.
Легенда о "лестнице мертвых" в Одессе
По легенде, свое название лестница получила из-за страшной истории, связанной с первой женщиной-маньяком в Одессе. В середине XIX века в городе стали исчезать мужчины, преимущественно моряки. Впоследствии выяснилось, что это из-за женщины по имени Роза, которая якобы занималась проституцией, а затем убивала своих клиентов.
Роза жила неподалеку от лестницы, и ночью, пользуясь темнотой, совершала преступления. В общей сложности она лишила жизни несколько десятков мужчин. В конце концов Розу приговорили к смертной казни, но ее жуткая история оставила след в городских легендах. По легенде, ее призрак все еще бродит вокруг, пугая мужчин.
Что еще известно об этой лестнице
Но эта лестница известна не только своей мрачной легендой, но и кинематографической историей. Ее можно увидеть в нескольких известных фильмах. В 1957 году здесь снимали эпизод фильма "Страницы прошлого". В 1983 году лестница стала местом событий в фильме "Приключения Петрова и Васечкина" – на ней школьники пытались приручить Машу Старцеву. В 1988 году здесь снимали финал первой серии комедии "Приморский бульвар", также эту лестницу можно увидеть в сериале "Ликвидация" (2007).
Лестница сохранилась до настоящего времени почти в первоначальном виде. Сделана она из лавовых плит, на которых со временем даже не появились трещины. Лестница до сих пор сохраняет свою подлинность и привлекает туристов не только легендами, но и своим кинематографическим шармом.
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