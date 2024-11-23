Укр

Любителям острых ощущений понравится: как выглядит одно из мистических мест в Одессе (фото)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
В центре города есть "лестница мертвых"
В центре города есть "лестница мертвых". Фото tic.in.ua, Facebook, коллаж "Телеграф"

Это место связано с легендой

Среди многочисленных туристических мест Одессы немало известных достопримечательностей, которые привлекают гостей своей историей и атмосферой. Но одно из них выделяется особенно – своей жуткой легендой, щекочущей нервы и вызывающей любопытство. Это место — "лестница мертвых", которая находится на улице Дерибасовской и соединяет центральную часть города с Польским спуском.

Легенда о "лестнице мертвых" в Одессе

По легенде, свое название лестница получила из-за страшной истории, связанной с первой женщиной-маньяком в Одессе. В середине XIX века в городе стали исчезать мужчины, преимущественно моряки. Впоследствии выяснилось, что это из-за женщины по имени Роза, которая якобы занималась проституцией, а затем убивала своих клиентов.

Лестница мертвецов в Одессе - фото
Лестница с Дерибасовской на Польский спуск, 1958 год

Роза жила неподалеку от лестницы, и ночью, пользуясь темнотой, совершала преступления. В общей сложности она лишила жизни несколько десятков мужчин. В конце концов Розу приговорили к смертной казни, но ее жуткая история оставила след в городских легендах. По легенде, ее призрак все еще бродит вокруг, пугая мужчин.

Одесса, Лестница мертвых - фото
Одесса, Лестница мертвых, 1961 год

Что еще известно об этой лестнице

Но эта лестница известна не только своей мрачной легендой, но и кинематографической историей. Ее можно увидеть в нескольких известных фильмах. В 1957 году здесь снимали эпизод фильма "Страницы прошлого". В 1983 году лестница стала местом событий в фильме "Приключения Петрова и Васечкина" – на ней школьники пытались приручить Машу Старцеву. В 1988 году здесь снимали финал первой серии комедии "Приморский бульвар", также эту лестницу можно увидеть в сериале "Ликвидация" (2007).

Лестница мертвых в Одессе - фото
Лестница мертвых в Одессе, фото: Людмила Арбатова-Лосева

Лестница сохранилась до настоящего времени почти в первоначальном виде. Сделана она из лавовых плит, на которых со временем даже не появились трещины. Лестница до сих пор сохраняет свою подлинность и привлекает туристов не только легендами, но и своим кинематографическим шармом.

Где находится лестница мертвых в Одессе — карта
Как найти Лестницу мертвых

Раньше мы рассказывали о магазине "Золотой ключик", который не сохранился до наших дней.

Теги:
#Одесса #Ретро #Старые фото