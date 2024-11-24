Не тільки через злочинців. Чому в СРСР не будували балкони на перших поверхах

Причин було кілька

Радянські будинки, а особливо так звані хрущовки, мали кілька унікальних елементів, деякі з них збереглись і досі. На перших поверхах цих будинків переважно не було балконів.

У той час, коли зводили хрущовки, головним вважалася безпека, а відсутність балкона на 1 поверсі була своєрідною мірою захисту від зловмисників. Вважалося, що це ускладнить доступ злочинців до квартир на першому поверсі.

До того ж тоді балкони будувалися часто для того, щоб жителі могли насолоджуватися свіжим повітрям. На першому поверсі вихід на вулицю був найближчим, тому така потреба відпадала.

До того ж вихід із квартири на першому поверсі через вікно вважався швидким та ефективним. Балкон у разі міг стати додатковою перешкодою для швидкого евакуаційного виходу. А ось з високих поверхів балкони залишалися зручним засобом евакуації.

Відсутність балконів на перших поверхах значно економила ресурси та скорочувала витрати на будівництво. Тож їх перестали будувати.

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