Навіщо в СРСР вішали цю сталеву баночку собі на пояс: відповідь здивує (фото)

Дефіцит і спрага виділиться спонукав людей йти на різні хитрощі

Життя в СРСР відрізнялося вельми своєрідним побутом та способом життя. Так, наприклад, дуже популярним серед радянських людей був один аксесуар, призначення якого для багатьох сучасних людей здасться загадкою. Цим предметом є маленька залізна баночка на карабіні.

"Телеграф" розповідає про те, що це і навіщо було потрібно. Вся справа в тому, що дефіцит в СРСР спонукав людей йти на різні хитрощі з метою економії або просто виділитися з натовпу. Одним таким модним аксесуаром стала ця баночка, яка виглядала так:

Насправді — це звичайнісінька тара з-під льодяників чи ще чогось. Тільки незрозуміла ложечка, прироблена до основи, видає додаткову цінність пристосування.

Навіщо вона потрібна?

Насправді це кишенькова попільничка. Замість того, щоб струшувати попіл на землю, радянські модники користувалися такими кишеньковими предметами. А щоб попільнички не випирали з кишень і при цьому не губилися, за допомогою карабіна їх можна було причепити до ременя.

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