"Кого ми виховуємо?" Директор української гімназії схвилював визнанням

Омбудсмен уже запропонувала звертатися до поліції

Українські учні в гонитві за трендами займаються вандалізмом та курять вейпи за спинами вчителів. При цьому самі викладачі не завжди розуміють, що з цим можна зробити.

Своєю історією поділився директор Кам’янського ліцею №5 (Дніпропетровська область) Андрій Олійник у Facebook. Він зазначив, що саме тренди, а не батьки чи вчителі є справжніми авторитетами для дітей.

"Сьогодні я задав собі питання: "Кого ми виховуємо й навчаємо? Майбутню еліту, яка буде розвивати й відбудовувати країну? Чи спільноту жорстоких людей, якій не знайомі такі поняття, як мораль, добро, повага, взаємоповага тощо?", — написав він.

Олійник розповів про деякі випадки поведінки у школі, що включало ламання сантехніки та засмічення каналізації яблуками, малювання на нових стінах чоловічих статевих органів, куріння вейпів та записи "тіктоків" під російську музику.

За його словами, зараз держава витрачає багато ресурсів на проведення реформ та пошуки найкращих підходів до виховання дітей.

"Все це не має жодного сенсу, бо сьогодні усі ми стикнулися з найстрашнішою проблемою, яка може бути. І це далеко не освітні втрати, не булінг. Це БАЙДУЖІСТЬ! І вона майже у всьому. Це проблема спільна. І вчителів, і батьків, і держави, і самих дітейІ доки ми не почнемо працювати разом, не почнемо кожен зі своєї родини, у нас нічого не зміниться", — написав педагог.

Олійник додав, що йому страшно за майбутнє України, а також додав, що вже не може мовчати щодо цього.

Його слова підтримала освітній омбудсмен Надія Лещик своєю чергою зазначила, що у разі псування майна необхідно звертатися до поліції. За її словами, тут йдеться не про сумління вчителів, а про те, що дитині треба закласти розуміння того, що за її дії будуть наслідки.

"Відсутність реагування дає почуття вседозволеності не лише учням-порушникам, а й іншим учням", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, в київській приватній школі "Афіни" вибухнув скандал, пов’язаний з навчальним процесом.