"Кого мы воспитываем?" Директор украинской гимназии взбудоражил признанием

Омбудсмен уже предложила обращаться к полиции

Украинские ученики в погоне за трендами занимаются вандализмом и курят вейпы за спинами учителей. При этом сами преподаватели далеко не всегда понимают, что с этим можно сделать.

Своей историей поделился директор Каменского лицея №5 (Днепропетровская область) Андрей Олейник в Facebook. Он отметил, что именно тренды, а не родители или учителя являются настоящими авторитетами для детей.

"Сегодня я задал себе вопрос: "Кого мы воспитываем и учим? Будущую элиту, которая будет развивать и восстанавливать страну? Или сообщество жестоких людей, которому не знакомы такие понятия, как мораль, добро, уважение, взаимоуважение и т.д.?", — написал он.

Олейник рассказал о некоторых случаях поведения в школе, что включало ломание сантехники и засорение канализации яблоками, рисование на новых стенах мужских половых органов, курение вейпов и записи "тиктоков" под российскую музыку.

По его словам, сейчас государство тратит много ресурсов на проведение реформ и поиски лучших подходов к воспитанию детей.

"Все это не имеет смысла, потому что сегодня все мы столкнулись с самой страшной проблемой, которая может быть. И это далеко не образовательные потери, не буллинг. Это равнодушие! И оно почти во всем. Это проблема общая. И учителей, и родителей, и государства, и самих детей И пока мы не начнем работать вместе, не начнем каждый со своей семьи, у нас ничего не изменится", — написал педагог.

Олейник добавил, что ему страшно за будущее Украины, а также добавил, что уже не может молчать по этому поводу.

Его слова поддержала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в свою очередь отметила, что в случаях порчи имущества необходимо обращаться к полиции. По ее словам, тут речь идет не о совести учителей, а о том, что ребенку надо заложить понимание того, что за его действия будут последствия.

"Отсутствие реагирования дает чувство вседозволенности не только ученикам-нарушителям, но и другим ученикам", — написала она.

Как сообщалось ранее, в киевской частной школе "Афины" разразился скандал, связанный с учебным процессом. На уроке зарубежной литературы ученикам дали задание написать сочинение на тему "Нужно ли отдать свою жизнь за родину".