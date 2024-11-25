Збирався летіти в космос зі своїм котом: як виглядав Черновецький, коли був мером Києва, і який він зараз

Політик запам’ятався своєю "інопланетною" поведінкою та неординарними заявами

Леонід Черновецький — відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам’ятає його не лише як чиновника, а й як неординарну особистість. Сьогодні, 25 листопада, Черновецький відзначає день народження – йому виповнилося 73 роки.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповість, що про нього відомо зараз.

Леонід Черновецький – колишній депутат та мер Києва

Леонід Черновецький був мером Києва в період з 2006 до 2012 року, також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по 2010 рік. Крім того, він був народним депутатом України ІІ, ІІІ та ІV скликань Верховної Ради. Черновецький є заслуженим юристом України, кандидатом юридичних наук та почесним працівником прокуратури України.

Багато українців пам’ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Висловлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів. Також відомо, що Леонід Михайлович мав прізвисько "Льоня-Космос". Воно з’явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм котом.

Під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом та курцем марихуани. Багато в чому саме вживанням наркотиків пояснювали його неадекватні висловлювання та дивну поведінку.

Фото: Getty Images

Леонід Черновецький зараз – що про нього відомо

У 2022 році Леонід Черновецький у своїх соцмережах виправдовував збройну агресію Росії проти України і говорив, що Путін не винен. Тоді ексмер Києва заявляв, що Україні потрібно було виконувати "мінські домовленості" і з самого початку віддати РФ окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді б, на його думку, повномасштабної війни не було.

Фото: Getty Images

У червні того ж 2022 року Офіс генпрокуратури оголосив підозру колишньому меру Києва Черновецькому за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Судячи з соцмереж Черновецького, зараз він живе за кордоном. Можливо в Ізраїлі, адже він має паспорт цієї країни. Примітно, що колишній мер столиці вдарився у віру, він читає духовні відеолекції на своєму ютуб-каналі.

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