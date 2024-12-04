Збільшують витрати і заважають плануванню: яких звичок потрібно позбутися перед Новим роком

Новий рік — чудовий час, щоб поставити перед собою нові цілі

Перед Новим роком багато хто стикається з лавиною витрат, але існують прості способи зберегти свій бюджет в перший місяць зими. Важливо переглянути свої звички, щоб зустріти свято без стресу та фінансових втрат.

"Телеграф" представив поради, до яких слід прислухатися, якщо не хочете піти у "мінус" у новорічні свята. Варто переглянути свої звички.

Як заощадити перед Новим роком

Уникайте імпульсних покупок

Постарайтеся заздалегідь планувати свої витрати, щоб не піддаватися моментальному бажанню купити щось непотрібне, особливо в період акцій та святкових розпродажів. Візьміть за правило складати список покупок і дотримуватись його, щоб уникнути фінансових пасток. Якщо товар здається надто вигідним, дайте собі час подумати, чи справді він вам потрібний.

Не оформлюйте кредитів на свята

Краще не брати позики для подарунків чи святкових витрат, оскільки це може призвести до фінансових проблем у майбутньому. Кредити на короткі радості часто стають довгостроковим тягарем, яке псує настрій вже після свят. Спробуйте переглянути свої плани та знайти бюджетні варіанти подарунків чи розваг, які не вимагатимуть запозичень.

Не ведіться на магазинні акції

Не купуйте речі тільки через їхню низьку ціну, якщо вони вам не потрібні. Акції часто створюють ілюзію вигідної покупки, хоча насправді ви можете придбати те, що так і залишиться припадати пилом на полиці. Та і товари не будуть відповідати високій якості.

Є кілька причин, які посилюють труднощі та перешкоджають фінансовому зростанню багатьох людей.