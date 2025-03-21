НАБУ і в Чехії обшукало виробника українських тепловізорів

Компанію евакуювали в Чехію — туди і прийшли слідчі НАБУ

НАБУ знову провело обшуки у єдиного в Україні виробника тепловізорів — компанії Archer. Цього разу слідчі прийшли до евакуйованого в Чехію підприємства, яке виконує прямі державні військові контракти для України.

Керівник компанії Олександр Яременко повідомив, що слідча НАБУ Валерія разом із чеською поліцією зупинила виробництво, вилучила комп'ютери, телефони та документи. За його словами, слідчі також провели обшуки в орендованих помешканнях працівників, налякавши їхніх дітей та літніх родичів.

"Компанія Archer за контрактами 2022 року відвантажила для МОУ та НГУ 5700 приладів, які зараз успішно працюють на фронті. А деякі "талановиті" слідчі НАБУ, виконуючи замовлення американських компаній FLIR і ATN на знищення українського виробника-конкурента, майже три роки блокують виробництво військових приладів Archer", — написав Яременко.

Він зазначив, що кошти компанії та партнерів за сімома контрактами заблоковані вже кілька років, попри повне виконання зобов'язань. Через блокування коштів у компанії виникло запізнення по одному з контрактів, за що вже сплачено штраф МОУ у розмірі 27 мільйонів гривень.

Раніше, в жовтні 2023 року, НАБУ вже проводило обшуки в офісах Archer в Україні. Тоді у Бюро повідомили, що розслідують можливу розтрату державних коштів при закупівлі продукції оборонного призначення. За даними НАБУ, компанія отримала передоплату за контрактами на суму майже 1,5 млрд гривень, але порушила строки постачання продукції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тоді заявив: "Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу — ми маємо їх захищати за будь-яких обставин".

Яременко наголошує, що чеська поліція вже провела власне розслідування і закрила справу проти компанії Archer в Чехії, а від української влади підтримки немає. Компанія виконала понад 200 військових контрактів з 2014 року, що становить понад 20 тисяч військових приладів.