С января украинцы смогут оформить еще один вид субсидии, доступный не всем

Сумма субсидии будет считаться индивидуально

После Нового года желающие получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги смогут подать документы в Пенсионный фонд — программа помощи продолжается. Однако с января стартует еще один вид субсидий для населения.

Он будет касаться переселенцев. Этот проект начнет действовать в середине января 2025 года. ВПЛ смогут получать две субсидии одновременно — на аренду и на коммунальные услуги.

Субсидия предоставляется семьям ВПЛ, которые тратят более 30% своих совокупных доходов на аренду жилья. Если средний доход семьи не достигает двух прожиточных минимумов (5840 грн), то субсидия покрывает больший процент стоимости аренды. Обязательным условием получения помощи является актуальный договор на аренду жилья. Образец будет предоставлять Пенсионный фонд.

Субсидия на аренду – детали

Расчет размера субсидии на аренду

Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи и зависит от:

Уровень доходов семьи.

Количество членов семьи.

Стоимость аренды в регионе проживания, с учетом специальных коэффициентов, ведь разница стоимости жилья в Днепре и Николаеве — существенная.

Первый этап реализации программы проходит в девяти областях, где больше всего ВПЛ. Государство также планирует компенсировать часть налогов для арендаторов, которые составляют официальные договоры с ВПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в поддержку от государства могут претендовать и студенты в общежитиях. Для них есть особенности в получении субсидии.