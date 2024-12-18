Предки были душой компании и настоящими весельчаками, если у вас такая фамилия: найдите свою в списке

Некоторые из них очень распространены и сегодня

Украинские фамилии содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют о том, что они были красивыми или очень умными. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии был настоящим весельчаком и душой компании.

"Телеграф", основываясь на работу исследователя Юлиана Редько "Современные украинские фамилии", рассказывает о таких необычных родовых именах. Всего, к слову, их насчитывается семь.

Наши предки давали некоторым людям фамилии исходя из их черт характера. Внимание обращали, в том числе, и на то, насколько они разговорчивы, открыты и веселы.

Если же вы найдете свою фамилию в списке этих родовых имен, значит ваши предки точно выделялись своим умением веселиться и всегда были в хорошем настроении.

Таких людей принято называть душой компании и они всегда знают, как расположить к себе окружающих.

Фамилии, которые давали настоящим весельчакам:

Веселый;

Потишный;

Смишко;

Смиянець;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.