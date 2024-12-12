Вночі в Курську пролунали вибухи (відео)

Сон жителів міста був неспокійним

В ніч на четвер, 12 грудня, в російському місті Курськ пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило, що над областю було збито чотири безпілотники.

Відомство заявило про "українську" атаку БПЛА. Всього територію РФ, за його даними, атакувало 16 безпілотників. Окрім чотирьох дронів, збитих над Курщиною, ще один нібито було збито над територією Чеченської Республіки, три – над Республікою Північна Осетія-Аланія та вісім – над окупованим Кримом.

Місцеві пабліки Курська публікують відео вибухів, які там чули вночі. Вони були досить потужними — в автівках спрацювала сигналізація.

Також була інформація, що минулої ночі ППО працювала у місті Желєзногорськ, це — Красноярський край РФ. Проте міноборони РФ не вказала цей регіон у своєму зведенні.

Варто зазначити, що атака на будівлю полку спецпризначенців у місті Грозний (Чечня) цієї ночі була результативною. Як розповідав "Телеграф", її підтвердив глава республіки Рамзан Кадиров. Він заявив, що виникла "невелика пожежа", а поранення нібито отримали чотири бійці. Проте росіяни завжди применшують свої втрати та руйнування. В пабліках писали, що поранених забирали п'ять машин "швидкої".