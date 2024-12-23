Под предлогом безопасности в школах МВД хочет скрыть от мобилизации тысячи полицейских – Юрий Гудыменко

Инициатива обеспечить в каждой школе страны обязательное присутствие работника МВД больше напоминает поиск дополнительных возможностей для полиции охраны избежать мобилизации. А установка металлодетекторов на входах в учебные заведения повлечет существенное увеличение финансирования работы ведомства.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке, глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко пишет на своей Facebook-странице.

По словам ветерана, реагируя на призыв Офиса президента предоставить предложения реформ, МВД подготовило свое видение, чтобы "убить нескольких зайцев одним выстрелом".

"Во-первых, речь идет о способе скрыть от войны тысячи полицейских Департамента полиции охраны. Причем их количество будет только расти. Ведь там же речь и о рамках-металлоискателях, правильно? Срабатывает устройство — делают личный осмотр. И получается, что нужны одновременно минимум один полицейский и одна полицейская – потому что после первых же обысков старшеклассниц мужчинами их родители вынесут на вилах и школу, и рамку, и самих полицейских. А это уже второй мотив — увеличение зарплат, бюджета на закупки рамок, амуниции, машин и т.д. Учитывая закрытость МВД и закупок у них – это клад, подарок", — обращает внимание Гудыменко.

Больше всего ветерана возмущает, что данная кампания проходит под лозунгом усиления безопасности детей, чтобы получить легитимизацию в глазах общества.

"Уже сейчас в полиции охраны 16000 здоровых мужчин, которые на 100% забронированы от армии. А теперь же нужно набрать еще, потому что охрана школ – это дополнительная нагрузка на охрану магазинов и квартир. И, конечно, все должны быть без дефектов, сильные и здоровые. И, конечно, всех забронировать. Потому что кто против этого – тот против детей, против безопасности в школах, тот – враг", — подчеркивает Юрий Гудыменко.

По его мнению, было бы лучше, если бы Минобразования провело тендеры в областях и громадах среди частных охранных компаний. Их работники не забронированы, их легче заменить в случае жалоб от учеников и родителей.

"И мне кажется отвратительным прикрываться детьми в явной попытке распилить бюджеты и создать очередное подразделение "силовиков", куда можно за бабки приписывать сынков мажоров, чтобы те имели бронирование и возможность размахивать ксивой в "Гудвайне", — заключает ветеран.