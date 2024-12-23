Поздравления со Святым вечером 2024: теплые картинки к большому празднику

Отправляйте теплые картинки родным и близким

В канун Рождества украинцы отмечают особое событие — Святой вечер. По новоюлианскому календарю праздник приходится на 24 декабря, а Рождество – на следующий день, 25 декабря.

На Святой вечер люди спешат к своим родным, чтобы провести с ними этот праздник. Верующие садятся за стол только после первой звезды. Перед тем, как употреблять пищу, христиане молятся и благодарят Бога за прожитый год.

На Сочельник готовят 12 постных блюд: борщ, вареники с капустой или картофелем, голубцы, компот, кутью, хлеб, сельдь и другие блюда. Ужин происходит при свечах. Одним из символов праздника является дедух, который является символом изобилия и объединения. Его ставят на видном месте в доме.

После ужина христиане начинают колядовать, празднуя рождение Иисуса Христа – Спасителя мира. Также обязательной традицией праздника является посещение храма. Люди молятся о мире в Украине и просят здоровье для своих родных и близких.

К празднику "Телеграф" собрал картинки и открытки со Святым вечером 2024. Сохраняйте на свои устройства и присылайте своим родным и близким. Им будет приятно получить от вас теплые пожелания.

Картинки и открытки со Святым вечером 2024

Ранее "Телеграф" делился красивыми колядками на Рождество для детей. Они могут исполнять праздничные песни родным или соседям.