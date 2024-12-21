Святвечір 2024: що брати з собою в гості та о котрій починати святкову трапезу

Святкову вечерю слід розпочинати з появою першої зірки на небі

Святвечір, або Навечір’я Різдва, є одним із найважливіших свят в українській традиції. Це вечір 24 грудня, напередодні Різдва Христового. І хоч не варто очікувати снігу та морозної погоди, цей день сповнений духовності та родинного тепла. Традиційно, святкову вечерю розпочинають із появою першої зірки на небі, що символізує народження Ісуса Христа.

Перед початком вечері господар читає молитву, після чого всі члени родини куштують кутю — головну страву Святвечора. Вечеря складається з 12 пісних страв, що символізують апостолів.

За стіл заведено сідати, коли на небі сходить перша зірка. Зазвичай це близько 17:00–18:00 години вечора. У цей вечір заведено збиратися в родинному колі. Якщо ж ідуть у гості, то зазвичай до найближчих родичів або хрещених батьків. Похресники можуть приносити хрещеним частування, зокрема кутю, а хрещені віддячують подарунками чи солодощами.

Приходячи в гості на Святвечір, заведено приносити з собою кутю, узвар чи інші пісні страви, щоб долучитися до спільної трапези. Також можна принести символічні подарунки або новорічні атрибути.

Фото: freepik

Перед трапезою господар читає молитву, а всі присутні дякують за прожитий рік. В деяких регіонах України господар окроплює святковий стіл свяченою водою. На підлогу часто розстеляють солому, що нагадує про місце народження Христа в яслах. Солому також кладуть під скатертину на стіл. У багатьох сім’ях на Святвечір залишають кутю та узвар для померлих родичів, аби вшанувати їхню пам’ять.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли потрібно колядувати за новим церковним стилем. Різдво Христове українці відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня, як це було раніше.