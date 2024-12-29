В Кропивницком молодая женщина "вышла в окно" в канун дня рождения дочери: что могло привести к трагедии

Полиция проводит расследование

В воскресенье, 29 декабря, в Кропивницком прощаются с Татьяной Лебедь, которая два дня назад разбилась насмерть при падении с седьмого этажа. Без мамы осталась четырехлетняя девочка. Полиция предварительно квалифицировала это событие как "самоубийство", но знакомые молодой женщины настаивают, что она якобы покончила с собой через близкого человека.

"Телеграф" узнал, что же предшествовало трагедии, и что говорят те, кто лично знал погибшую.

"Все знают, какая Таня была хорошая мама"

В субботу, 28 декабря, в социальных сетях начали распространяться фото со страницы молодой женщины с ником @t_a_n_i_a_n_a и словами сострадания. Речь шла о жительнице Кропивницкого Татьяне Лебедь, которая погибла накануне.

"Вчера вечером в моем городе в окно с седьмого этажа вышла молодая девушка, – написала, в частности, Вика Радченко на странице Facebook. – У нее осталась четырехлетняя дочь. Он, бывший, в это время был в квартире. Разведены они были уже полгода. Что делал он там, что говорил неизвестно (пока), но она не нашла иного пути, как освободиться от этого. Ее подруги подняли огласку, а у ее бывшего есть ресурс, чтобы ее было меньше, как я понимаю. На скрине ее переписки. Нет на свете справедливости. Иначе девочка была бы жива, а он бы после первого удара сидел в тюрьме".

На добавленных фото действительно переписка с разными адресатами, которым Татьяна жалуется: "Мой избивал меня, за волосы таскал за то, что просила любви и внимания". Также женщина отмечает, что из-за ситуации в семье у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, возникали панические атаки, она время от времени теряла сознание и после обращения к врачу была вынуждена принимать транквилизаторы. "Я была в созависимых отношениях, как я уже потом поняла, тяжело было и тяжело сейчас. 9 лет мы были вместе, и половину времени он меня просто уничтожал до такого состояния, что мне было стыдно выходить в город. В меня тыкали пальцами разные малолетки и смеялись, машину подрезали, когда я ехала с ребенком и еще много всякого дерьма", – отмечала Татьяна.

Также из сообщений становится понятно, что женщина жила уже некоторое время жила порознь с мужчиной, ведь отмечала в сообщениях, что "история закончилась". Однако жаловалась знакомым, что как только ей становилось легче, мужчина снова появлялся: "Он высасывает из меня все хорошее, тупо все, я просто потом не могу найти сил дальше жить эту жизнь".

К тому же в комментариях жители Кропивницкого пишут, что у супругов был небольшой бизнес, а именно магазины по продаже электронных сигарет и спортивного питания. Подтвердили это в разговоре с "Телеграфом" и одна из знакомых Татьяны.

"Мы учились с Татьяной в школе, тесно не общались, в последний раз говорили по одному делу пару месяцев назад, – говорит собеседница. – Знаю, что она работала вместе с мужем, видела ее истории, в которых она рекламировала магазины. Уже сейчас всплыли эти ужасные подробности, что он изменял Тане, избивал, издевался, они якобы недели три назад подали на развод. Некоторые говорят, что на момент, когда произошла трагедия, мужчина был в квартире, некоторые, что приехали уже после, но как точно все происходило, неизвестно. Боже, это так страшно! Многие из тех, кто знает Татьяну, говорят, что она не могла сама покончить с собой. У нее была отличная дочь, которую она очень сильно любила и не могла бы оставить одну. Нужно ли было ее довести до такого состояния, чтобы она пошла на такой шаг. Но все равно в голове не укладывается! Все знают, какая Таня была хорошая мама, и как она любила свою дочь Миланку!

Зла жене не желал, при конфликте уходил

После того как гибель Татьяны получила огласку, отреагировал на него и ее муж Анатолий. На его странице в Инстаграме появился пост с текстом на черном фоне: "Люди все, кто меня знают хорошо, и те, кто знает меня не очень хорошо. Вы пишете мне очень плохие вещи, но я не плохой человек, не конфликтный человек. Все, кто близкие, они знают о том, какой я человек. Я всегда старался для семьи, и даже сейчас, когда я остался один с ребенком, я в первую очередь думаю о маленькой дочери. Я не виноват в случившемся, я никогда не желал зла Тане, даже когда ссорились, я всегда уходил от конфликта в другую комнату, или из дома, чтобы не провоцировать. Опомнитесь, что вы говорите, если бы я был плохой человек, со мной никто бы не жил так много лет".

При этом одна из подруг Татьяны выложила у себя в сторис в переписку с Анатолием. В сообщениях он отмечает, что все произошло в 22.05 (в пятницу 26 декабря – Авт.). Он якобы приехал к жене после работы (общая дочь была в это время у его мамы), чтобы обсудить вопросы алиментов. "Я в тамбуре стоял одетый, выходил из квартиры, мы говорили спокойно по поводу развода, алиментов, когда подаем на суд и что делаем дальше. Я стоял у входной двери, а она в комнате. Я развернулся, открыл дверь, сказал пока. Она закрыла дверь, крикнула пока и слышу окно открывшееся, я залетаю туда… а она…".

Кроме того, знакомые погибшей создали отдельный аккаунт в Инстаграме, где собирают всю информацию и скрины сообщений с рассказами о супругах, которые получили за эти дни. В комментариях, кстати, некоторые удивляются, почему в ситуацию не вмешались родные или подруги, которым жаловалась Татьяна. Одна из них отозвалась и подчеркнула, что лично предлагала погибшей помощь. "У мужчин, которые любят свою жену, ценят, уважают, слышат, женщины не выпадают с 7-го этажа! Она была травмирована ИМ! Они были вместе 9 лет! Он ее знал, и как он говорит после "спокойного" разговора она взяла и вышла в окно, вы часто хотите покончить с собой после спокойных разговоров?", – задает резонный вопрос женщина.

"У мам чрезвычайно сильно чувство самосохранения! – пишет тезка погибшей Татьяна, знавшая ее лично. – После рождения ребенка, женщина становится трусливой (говорю, потому что я после рождения 2-х именно такой и стала). И вот представьте, насколько был силен боль, чтобы женщина за неделю до дня рождения ребенка покончила с собой! Боль была невыносимой, и рядом был человек, который не снимал эту боль, а усугублял! В такие трудные моменты мозг не работает, он отказывает, страх жить всю жизнь с этой болью превышает страх смерти!"

В то же время женщины в соцсетях делятся своими историями отношений с абьюзерами, из-за которых они задумывались о том, чтобы уйти из жизни. Те, кто имел такой опыт, объясняют, что выбраться из них своими силами удается не всем.

"Я очень сочувствую девушке, что у нее так сложилась жизнь. 2 года назад я думала об этом каждый день. Был отличный 8 этаж. Что удержало? Я трус. Жалею что это не сделала? И да и нет. С одной стороны я нужна тем, кто воюет и буду помогать чем могу до последнего, с другой стороны, когда закончится война, я больше не нужна и свободна лететь в новую жизнь, старую уже не спасти. Уходите от мужчин вовремя. Если вас уже убили, то дальше жить не получается. Нет ни сил, ни ресурсов, ни здоровья", – пишет Алена Сидлецкая.

"Мой бывший сказал, что от него уйти могу только в окно (мы жили на 9 этаже). Это и стало моментом, когда я поняла, что это не шутка, и надо с***ваться как можно скорее. Иначе я бы этого сейчас не писала. Да и вообще уже ничего никогда не писала. Жаль, что у нее не получилось", – отмечает Анастасия Коростынская.

"К сожалению, именно так работает насилие и физическое, и моральное, жертва после лет выдерживания этого уже находится в таком состоянии, что нет сил даже говорить об этом, что там говорить об открытой просьбе о помощи. Тема насилия у нас очень табуирована обществом и невмешательство считается лучшей реакцией окружающих, если жертва жалуется, но не просит о помощи прямо", – отмечает Ирина Лебедева.

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Знакомые погибшей тегают в сообщениях известных украинок, защищающих права женщин. В частности, бывшая военная Евгения Эмеральд, которая сама была жертвой абьюза, а впоследствии создала благотворительный фонд "С женщиной так нельзя". В разговорном виде она сообщила, что получила в личные несколько эмоциональных сообщений от знакомых погибшей жительницы Кропивницкого, но чтобы оказать соответствующую помощь должна пообщаться с кем-то из семьи. Пока не удалось выйти с ними на связь и нашему изданию, поскольку продолжалась подготовка к похоронам, и родные пока не нашли моральных сил, чтобы общаться с журналистами.

В полиции Кировоградской области сообщили, что сведения о происшествии, в результате которого погибла молодая женщина, внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство.