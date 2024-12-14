Молодша на 23 роки і ховається з дітьми: як виглядає таємна дружина голови Держдуми Володіна (фото)

Днями лизоблюда Путіна до 15 років засудили в Україні

Голова російської Держдуми В’ячеслав Володін, якого на початку кар’єри підозрювали у нетрадиційній орієнтації, ретельно приховує своє особисте життя. Чиновник бере приклад зі свого господаря Путіна, який також мовчить про коханку-гімнастку.

Днями Володіна заочно засудили в Україні до 15 років за визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". "Телеграф" вирішив дізнатися, що відомо про таємну молодуху злочинця і чому він приховує нинішню родину від ЗМІ.

Був одружений, є дочка

Будучи студентом, Володін одружився з Вікторією Дмитрієвою 1962 року народження. Дружина подарувала йому доньку Світлану у 1990 році. Дівчина здобула освіту в юридичній академії Саратова та МДУ, а потім продовжила наукову кар’єру в аспірантурі Саратовського державного університету імені М. Г. Чернишевського. Світлана Володіна є керівником компанії, яка спеціалізується на організації виставок та конференцій. 34-річна росіянка нібито не одружена і не має дітей.

Світлана Володіна

Другий "таємний" шлюб із молоденькою

У 2021 році стало відомо, що 60-річний путініст одружився вдруге (з 2013 року носив обручку). Його дружину звуть Яна (дівоче прізвище Полякіна) і вона молодша від голови Держдуми на 23 роки.

Яна Полякіна

Відомо, що народилася жінка у 1987 році в селі Велике Ігнатово (Мордовія). Вона із небагатої родини. У 21 рік Яна відкрила фірму — Будинок друку в Саратові, звідки сам родом єдинорос. Передбачається, що познайомилася пара на початку 2000-х. Тоді ж Полякіна почала обростати елітною нерухомістю: у 2008 році дівчина придбала квартиру в Москві.

У 2013 році у декларації Володіна згадується неповнолітній син, а у Яни Полякіної з’являються нові об’єкти елітної нерухомості: ще одна московська квартира площею 373 квадратні метри, 1000-метровий особняк у Підмосков’ї і таунхаус.

Російські журналісти-розслідувачі сьогодні називають молоду дружину Володіна супермільйонеркою. Окрім нерухомості, Полякіна володіє престижним бізнесом та чималим автопарком. А сам Володін не оформлює шлюб із жінкою, щоб уникнути зайвих питань щодо походження її (і його) фінансів.

У цьому "таємному" шлюбі у лизоблюда російського диктатора з’явився син. За іншими джерелами, Полякіна народила Володіну двох дітей – сина та дочку.

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