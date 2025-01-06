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Без лишних забот за 15 минут можно подать упрощенное заявление на получение субсидии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия поможет сэкономить семейные средства Новость обновлена 06 января 2025, 10:21
Субсидия поможет сэкономить семейные средства. Фото freepik.com

Сумма субсидии зависит от дохода зарегистрированных лиц и членов их семей

В 2025 году субсидии продолжат назначать до конца отопительного периода. Воспользоваться такой помощью государства имеют право не все, а только люди с определенным уровнем материального положения.

Можно подать упрощенное заявление о назначении субсидии. Ее особенность в том, что большинство данных Пенсионный фонд будет самостоятельно брать из реестров — заявитель предоставляет только основную информацию.

Подать упрощенное заявление можно в отделении Пенсионного фонда, онлайн на веб-портале ПФУ и на портале "Дия". Для того, чтобы подать заявление на портале "Дия", нужно авторизоваться или зарегистрироваться с электронной подписью или BankID и выбрать услугу "Заявление на субсидию". Сверив и подкорректировав данные в пользовательском профиле, необходимо ввести адрес и данные о коммунальных услугах, на которые требуется субсидия. Обязательно требуется IBAN счета, на который будут приходить деньги и список зарегистрированных лиц и членов их семей. После этого заявление подписывается электронной подписью.

На веб портале ПФУ действия почти аналогичны. После авторизации выбираем "Заявление на жилищную субсидию или льготу" в разделе "Коммуникации по ПФУ". Вам нужен экспериментальный проект (упрощенная форма). После внесения данных, данных проживающих, адреса и информации о коммунальных услугах к заявлению также можно прикрепить документы. Заявление подписывается и отправляется.

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После подачи документов, в течение 14 дней ПФУ будет собирать нужные данные и отправит их на подтверждение. Если все хорошо, начнется процесс согласования решения о субсидии. В течение 3 дней после принятия решения об этом сообщат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать решение Пенсионного фонда о назначении субсидии онлайн или по телефону. Заметьте, с января 2025 года ВПЛ будут доступны два вида субсидии, которые можно получать одновременно.

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