Особливий інгредієнт зробить кутю неймовірно смачною: що додати у страву (відео)
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Як приготувати рисову кутю особливо смачно
Класичною кутею вважається пшенична. Ми ділились її рецептом. Однак є ще й прекрасна альтернатива традиційній куті з пшениці — рисова кутя.
Готується кутя з рису швидко, виходить дуже смачною. На кулінарному ютуб-каналі "Смачні рецепти Наталі Cook" розповіли, як приготувати її особливо смачно. Авторка відео пропонує приготувати її не лише з родзинками, а й з сушеною журавлиною.
Інгредієнти:
- Рис – 150 г
- Вода для приготування рису – 320 мл
- Родзинки – 75 г
- Журавлина – 75 г
- Мак – 35 г
- Волоські горіхи – 75 г
- Мед – 4-5 ст.
Спосіб приготування:
- Насамперед сухофрукти заливаємо гарячою водою та залишаємо так на 30 хвилин. Після цього зливаємо воду і обсушуємо їх паперовим рушником.
- Мак також заливаємо окропом і теж залишаємо на 30 хвилин. Поки мак настоюється, рис промиваємо холодною водою, приблизно 7-8 разів до повної прозорості води. Перекладаємо його на сковороду. Заливаємо холодною водою.
- Доводимо до кипіння та додаємо дрібку солі. Вогонь зменшуємо до мінімуму, накриваємо кришкою і варимо 15-20 хвилин, не помішуючи.
- Горіхи ламаємо або нарізаємо великими шматочками. Рис знімаємо з вогню і залишаємо під кришкою до готовності.
- З маку зливаємо воду та розтираємо його до появи білого молочка. Змішуємо всі інгредієнти в мисці та поливаємо медом. Ретельно перемішуємо.
Різдвяна кутя з рису — це ароматно, соковито і дуже смачно. Також ми ділились рецептом смачного узвару.