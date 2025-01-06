Особливий інгредієнт зробить кутю неймовірно смачною: що додати у страву (відео)

Як приготувати рисову кутю особливо смачно

Класичною кутею вважається пшенична. Ми ділились її рецептом. Однак є ще й прекрасна альтернатива традиційній куті з пшениці — рисова кутя.

Готується кутя з рису швидко, виходить дуже смачною. На кулінарному ютуб-каналі "Смачні рецепти Наталі Cook" розповіли, як приготувати її особливо смачно. Авторка відео пропонує приготувати її не лише з родзинками, а й з сушеною журавлиною.

Інгредієнти:

Рис – 150 г

Вода для приготування рису – 320 мл

Родзинки – 75 г

Журавлина – 75 г

Мак – 35 г

Волоські горіхи – 75 г

Мед – 4-5 ст.

Спосіб приготування:

Насамперед сухофрукти заливаємо гарячою водою та залишаємо так на 30 хвилин. Після цього зливаємо воду і обсушуємо їх паперовим рушником. Мак також заливаємо окропом і теж залишаємо на 30 хвилин. Поки мак настоюється, рис промиваємо холодною водою, приблизно 7-8 разів до повної прозорості води. Перекладаємо його на сковороду. Заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння та додаємо дрібку солі. Вогонь зменшуємо до мінімуму, накриваємо кришкою і варимо 15-20 хвилин, не помішуючи. Горіхи ламаємо або нарізаємо великими шматочками. Рис знімаємо з вогню і залишаємо під кришкою до готовності. З маку зливаємо воду та розтираємо його до появи білого молочка. Змішуємо всі інгредієнти в мисці та поливаємо медом. Ретельно перемішуємо.

Різдвяна кутя з рису — це ароматно, соковито і дуже смачно. Також ми ділились рецептом смачного узвару.