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Особливий інгредієнт зробить кутю неймовірно смачною: що додати у страву (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Оригінальний рецепт куті
Оригінальний рецепт куті. Фото Сегодня

Як приготувати рисову кутю особливо смачно

Класичною кутею вважається пшенична. Ми ділились її рецептом. Однак є ще й прекрасна альтернатива традиційній куті з пшениці — рисова кутя.

Готується кутя з рису швидко, виходить дуже смачною. На кулінарному ютуб-каналі "Смачні рецепти Наталі Cook" розповіли, як приготувати її особливо смачно. Авторка відео пропонує приготувати її не лише з родзинками, а й з сушеною журавлиною.

Інгредієнти:

  • Рис – 150 г
  • Вода для приготування рису – 320 мл
  • Родзинки – 75 г
  • Журавлина – 75 г
  • Мак – 35 г
  • Волоські горіхи – 75 г
  • Мед – 4-5 ст.

Спосіб приготування:

  1. Насамперед сухофрукти заливаємо гарячою водою та залишаємо так на 30 хвилин. Після цього зливаємо воду і обсушуємо їх паперовим рушником.
  2. Мак також заливаємо окропом і теж залишаємо на 30 хвилин. Поки мак настоюється, рис промиваємо холодною водою, приблизно 7-8 разів до повної прозорості води. Перекладаємо його на сковороду. Заливаємо холодною водою.
  3. Доводимо до кипіння та додаємо дрібку солі. Вогонь зменшуємо до мінімуму, накриваємо кришкою і варимо 15-20 хвилин, не помішуючи.
  4. Горіхи ламаємо або нарізаємо великими шматочками. Рис знімаємо з вогню і залишаємо під кришкою до готовності.
  5. З маку зливаємо воду та розтираємо його до появи білого молочка. Змішуємо всі інгредієнти в мисці та поливаємо медом. Ретельно перемішуємо.

Різдвяна кутя з рису — це ароматно, соковито і дуже смачно. Також ми ділились рецептом смачного узвару.

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