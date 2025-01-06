Особый ингредиент сделает кутью невероятно вкусной: что добавить в блюдо (видео)

Как приготовить рисовую кутью особенно вкусно

Классической кутьей считается пшеничная. Мы делились ее рецептом. Однако есть еще и прекрасная альтернатива традиционной кутье из пшеницы — рисовая кутья.

Готовится кутья из риса быстро, получается очень вкусной. На кулинарном ютуб-канале "Вкусные рецепты Натали Cook" рассказали, как приготовить ее особенно вкусно. Автор видео предлагает приготовить ее не только с изюмом, но и с сушеной клюквой.

Ингредиенты:

Рис – 150 г

Вода для приготовления риса – 320 мл

Изюм – 75 г

Клюква – 75 г

Мак – 35 г

Грецкие орехи – 75 г

Мед – 4-5 ст.

Способ приготовления:

Прежде сухофрукты заливаем горячей водой и оставляем так на 30 минут. После этого сливаем воду и обсушиваем их бумажным полотенцем. Мак также заливаем крутым кипятком и тоже оставляем на 30 минут. Пока мак настаивается, рис промываем холодной водой примерно 7-8 раз до полной прозрачности воды. Переводим его на сковороду. Заливаем холодной водой. Доводим до кипения и добавляем щепотку соли. Огонь убавляем до минимума, накрываем крышкой и варим 15-20 минут, не помешивая. Орехи ломаем или нарезаем большими кусочками. Рис снимаем с огня и оставляем под крышкой до готовности. С мака сливаем воду и растираем до появления белого молочка. Смешиваем все ингредиенты в миске и поливаем медом. Тщательно перемешиваем.

Рождественская кутья из риса – это ароматно, сочно и очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного компота.