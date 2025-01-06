Особый ингредиент сделает кутью невероятно вкусной: что добавить в блюдо (видео)
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Как приготовить рисовую кутью особенно вкусно
Классической кутьей считается пшеничная. Мы делились ее рецептом. Однако есть еще и прекрасная альтернатива традиционной кутье из пшеницы — рисовая кутья.
Готовится кутья из риса быстро, получается очень вкусной. На кулинарном ютуб-канале "Вкусные рецепты Натали Cook" рассказали, как приготовить ее особенно вкусно. Автор видео предлагает приготовить ее не только с изюмом, но и с сушеной клюквой.
Ингредиенты:
- Рис – 150 г
- Вода для приготовления риса – 320 мл
- Изюм – 75 г
- Клюква – 75 г
- Мак – 35 г
- Грецкие орехи – 75 г
- Мед – 4-5 ст.
Способ приготовления:
- Прежде сухофрукты заливаем горячей водой и оставляем так на 30 минут. После этого сливаем воду и обсушиваем их бумажным полотенцем.
- Мак также заливаем крутым кипятком и тоже оставляем на 30 минут. Пока мак настаивается, рис промываем холодной водой примерно 7-8 раз до полной прозрачности воды. Переводим его на сковороду. Заливаем холодной водой.
- Доводим до кипения и добавляем щепотку соли. Огонь убавляем до минимума, накрываем крышкой и варим 15-20 минут, не помешивая.
- Орехи ломаем или нарезаем большими кусочками. Рис снимаем с огня и оставляем под крышкой до готовности.
- С мака сливаем воду и растираем до появления белого молочка. Смешиваем все ингредиенты в миске и поливаем медом. Тщательно перемешиваем.
Рождественская кутья из риса – это ароматно, сочно и очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного компота.