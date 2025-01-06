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Особый ингредиент сделает кутью невероятно вкусной: что добавить в блюдо (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Оригинальный рецепт кутьи
Оригинальный рецепт кутьи. Фото Сегодня

Как приготовить рисовую кутью особенно вкусно

Классической кутьей считается пшеничная. Мы делились ее рецептом. Однако есть еще и прекрасная альтернатива традиционной кутье из пшеницы — рисовая кутья.

Готовится кутья из риса быстро, получается очень вкусной. На кулинарном ютуб-канале "Вкусные рецепты Натали Cook" рассказали, как приготовить ее особенно вкусно. Автор видео предлагает приготовить ее не только с изюмом, но и с сушеной клюквой.

Ингредиенты:

  • Рис – 150 г
  • Вода для приготовления риса – 320 мл
  • Изюм – 75 г
  • Клюква – 75 г
  • Мак – 35 г
  • Грецкие орехи – 75 г
  • Мед – 4-5 ст.

Способ приготовления:

  1. Прежде сухофрукты заливаем горячей водой и оставляем так на 30 минут. После этого сливаем воду и обсушиваем их бумажным полотенцем.
  2. Мак также заливаем крутым кипятком и тоже оставляем на 30 минут. Пока мак настаивается, рис промываем холодной водой примерно 7-8 раз до полной прозрачности воды. Переводим его на сковороду. Заливаем холодной водой.
  3. Доводим до кипения и добавляем щепотку соли. Огонь убавляем до минимума, накрываем крышкой и варим 15-20 минут, не помешивая.
  4. Орехи ломаем или нарезаем большими кусочками. Рис снимаем с огня и оставляем под крышкой до готовности.
  5. С мака сливаем воду и растираем до появления белого молочка. Смешиваем все ингредиенты в миске и поливаем медом. Тщательно перемешиваем.

Рождественская кутья из риса – это ароматно, сочно и очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного компота.

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#Рецепт #Кутья #Злак #Водохреща #Крещение 2025