Відома ідеальна пропорція: що додати в узвар для розкішного аромату (відео)
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Як готувати узвар із чорносливом
На Різдво, Щедрий вечір та Водохреще готують кутю. Ми ділились класичним її рецептом. Незмінним супутником цієї страви є узвар. Це ароматний напій, який готується з сухофруктів і підсолоджується медом.
Кулінарний блогер Mil Alexx у своєму відео розповів, з чого його варити для розкішного аромату. Він розповів про ідеальну пропорцію — на кожен літр води беремо 1 жменю сушених яблук і по 1/4 жмені груші та копченого чорносливу. З наведеної кількості інгредієнтів виходить понад чотири літри насиченого та ароматного узвару.
Інгредієнти:
- 4 жмені яблучної сушки
- 1 жменя сушки з груші
- 1 жменя копченого чорносливу
- декілька родзинок за бажанням
- 4 л води
- 1-2 ст. л. меду (до смаку)
Спосіб приготування:
- За бажанням до узвару можна додавати родзинки, курагу чи інші сухофрукти, які вам подобаються. Всі сухофрукти заливаємо водою та ретельно миємо.
- Воду зливаємо разом із можливим брудом. Тоді заново заливаємо водою, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.
- Після кипіння проварюємо ще кілька хвилин. Даємо трішки охолонути та до смаку додаємо мед — 1 столову ложку меду, якщо узвар повинен бути несолодким, чи 2 ложки, якщо хочете солодкий.
- Розмішуємо мед в узварі. Заливаємо напій настоятись хоча б 12 годин.
Узвар виходить насиченим та ароматним. Також ми ділились рецептом апетитних пампухів.