Відома ідеальна пропорція: що додати в узвар для розкішного аромату (відео)

Як готувати узвар із чорносливом

На Різдво, Щедрий вечір та Водохреще готують кутю. Ми ділились класичним її рецептом. Незмінним супутником цієї страви є узвар. Це ароматний напій, який готується з сухофруктів і підсолоджується медом.

Кулінарний блогер Mil Alexx у своєму відео розповів, з чого його варити для розкішного аромату. Він розповів про ідеальну пропорцію — на кожен літр води беремо 1 жменю сушених яблук і по 1/4 жмені груші та копченого чорносливу. З наведеної кількості інгредієнтів виходить понад чотири літри насиченого та ароматного узвару.

Інгредієнти:

4 жмені яблучної сушки

1 жменя сушки з груші

1 жменя копченого чорносливу

декілька родзинок за бажанням

4 л води

1-2 ст. л. меду (до смаку)

Спосіб приготування:

За бажанням до узвару можна додавати родзинки, курагу чи інші сухофрукти, які вам подобаються. Всі сухофрукти заливаємо водою та ретельно миємо. Воду зливаємо разом із можливим брудом. Тоді заново заливаємо водою, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після кипіння проварюємо ще кілька хвилин. Даємо трішки охолонути та до смаку додаємо мед — 1 столову ложку меду, якщо узвар повинен бути несолодким, чи 2 ложки, якщо хочете солодкий. Розмішуємо мед в узварі. Заливаємо напій настоятись хоча б 12 годин.

Узвар виходить насиченим та ароматним. Також ми ділились рецептом апетитних пампухів.