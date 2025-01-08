Може коштувати мільйони доларів: як виглядає елітний особняк у Києві, в якому жив експрем’єр Азаров

Цю нерухомість експрем’єрміністр-втікач намагався продати в 2014 році

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр часів Януковича, який запам'ятався українцям винаходом особливої ​​мови "азірівки". Політик втік з України після падіння режиму Януковича та оселився в Росії. Однак у Києві залишився розкішний особняк, у якому мешкав колишній прем'єр-міністр. Він стоїть у самому центрі Києва та коштує мільйони доларів.

"Телеграф" розповість, що відомо про елітну нерухомість Миколи Азарова і як вона виглядає.

Будинок Азарова у Києві — що про нього відомо

У Києві колишній прем’єр-міністр Микола Азаров жив у розкішному особняку на вулиці Звіринецькій у центрі столиці, це Печерський район поряд із ботанічним садом та станцією метро Арсенальна.

Судячи з декларації, яку Азаров подавав у 2013 році, житловий будинок площею 594 кв. та ділянка 0,1 га на вул. Звіринецька,1 належала саме йому. При цьому відомо, що у 2014 році Азаров намагався продати цей особняк через свого представника.

Справа в тому, що у 2014 році до рук журналістів "Наші гроші" потрапила довіреність, яку Микола Азаров оформив у московського нотаріуса. Цим документом він дав право деякому Глібу Лєшкову представляти його інтереси під час продажу цього особняка.

Невідомо, чи було продано цю нерухомість Азарова, проте, згідно з даними за 2022 рік за кадастровим номером ділянки, зараз вона належить приватній особі. Хто це приватна особа — новий власник чи сам Азаров — невідомо.

У 2015 році, судячи із зображень на гугл-картах, у будинку на вулиці Звіринецькій, 1 у Києві ніхто не жив. А ось за даними сайту продажу нерухомості, ціни на особняки на цій вулиці в центрі столиці, стартують від 1 млн доларів залежно від площі. Враховуючи, що будинок Азарова має майже 600 квадратів, він може вартувати кілька мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає вулиця та будинок, де народився перший президент Кравчук. Хата вже розвалилася, але її хотіли врятувати.