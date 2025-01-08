Транспорт не для бедных: какими были конки на улицах Одессы (фото)

С этим видом транспорта часто случались аварии

В 1880 году в Одессе произошло знаменательное событие — в городе появились конки — предшественницы современного трамвая. Их появление стало важной частью городской жизни, значительно ускорив передвижение жителей и гостей города. Конка прочно вошла в историю Одессы, оставив после себя не только память, но и старые фотографии, которые до сих пор хранят атмосферу тех времен.

Ранее мы рассказывали, какими были первые трамваи во Львове. Теперь предлагаем узнать, как выглядели и по каким маршрутам ходили одесские конки.

Первые конки вышли на одесские улицы 7 июля 1880 года. Маршрут пролегал от улицы Ришельевской через Почтовую, Канатную и Сабанеев переулок, завершаясь в Александровском парке у пляжа "Ланжерон". Инициатором и организатором проекта стало бельгийское общество конных железных дорог – крупнейший монополист в области транспортных систем Восточной Европы на тот момент, отмечает 048.ua. К концу 1888 года в городе работало уже 19 маршрутов, связывавших разные районы Одессы.

Вагоны конки хранились в депо на Куликовом поле, а лошади содержались в специальных конюшнях на Ботанической улице, неподалеку от Французского бульвара. Эти конюшни стали важным объектом городской инфраструктуры, ведь количество лошадей постоянно росло. Однако несмотря на регулярное пополнение, животных часто не хватало, лошади уставали, что иногда приводило к сбоям в работе и авариям.

Конка представляла собой вагон, к которому были запряжены две лошади. Вагон мог перевозить ограниченное количество пассажиров: сидячие места располагались внутри, а стоять позволялось только шести пассажирам на задней площадке. Стоянка на передней площадке и ступеньках строго запрещалась. В Одессе эксплуатировались два типа вагонов: одноэтажные и двухэтажные. Оба вида были изготовлены на знаменитом заводе "Рингхоффер" в Праге.

Двухэтажные вагоны были особенно популярны летом, так как открытая верхняя площадка позволяла насладиться свежим морским бризом. Однако такая конструкция не прижилась надолго. Летняя жара побуждала пассажиров подниматься на второй этаж, что нередко приводило к перевесу и опрокидыванию вагона. К сожалению, были зафиксированы случаи гибели пассажиров, что повлекло за собой отказ от использования двухэтажных конок.

Проезд в конке стоил 5 копеек, что по тем временам считалось достаточно высокой суммой. Такое удовольствие могли позволить себе далеко не все горожане. Основными пользователями конки были состоятельные люди, тогда как большая часть населения продолжала передвигаться пешком.

Сегодня старинные фотографии конных трамваев напоминают о первых шагах города к современной транспортной системе. Конка стала не просто средством передвижения, но и частью культурного наследия Одессы, напоминая о временах, когда городской ритм задавали не машины, а лошади и звон колес по рельсам.

Ранее "Телеграф" рассказывал про "Ракеты", которые ходили по Днепру. На этом транспорте можно было путешествовать в Запорожье, Днепр или Киев по воде.