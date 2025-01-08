Готуються до приходу Трампа? У США хочуть змінити лідера забезпечення воєнних потреб України

Франція була найперспективнішим прихильником перешкоди триваючій агресії з боку Росії

У середу, 8 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що майбутня адміністрація Трампа забезпечить Україні найкращі умови мирної угоди з Росією. Зокрема, й військові потреби.

Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро в Парижі. Він додав, що США відправлятимуть ЗСУ військову допомогу до останнього дня адміністрації Джо Байдена.

Вашингтон вірить у продовження допомоги з боку інших союзників Києва. Блінкен також висловив упевненість, що Франція стане одним із лідерів допомоги Україні у забезпеченні воєнних потреб.

"Франція була найперспективнішим прихильником перешкоди триваючій агресії з боку Росії. Путін намагався стерти Україну з карти, йому це не вдалося. Ми сприяли двостороннім угодам між Францією та Україною, щоб допомогти відкрити французькі фірми в Україні для майбутнього процвітання української демократії", — сказав він.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція продовжує активно надавати Україні військову допомогу з початку повномасштабної війни. Зокрема, Париж передає українським захисникам далекобійні ракети SCALP.

Наразі найбільш актуальним питанням стало використання таких ракет для ударів ЗСУ углиб території Росії. Але французька влада поки що не зважилася дозволити Україні використовувати SCALP таким чином.

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