Під Дніпром люди живуть майже без світла вже три місяці: деталі скандалу

У ДТЕК стверджують, що проводять роботи з покращення надійності електропостачання

Жителі селища Яворницьке (колишній Іларіонів) Синельниківського району Дніпропетровської області вже понад три місяці мешкають майже без світла.

Електроенергія надходить у будинки лише вечорами, крім одного-двох днів на тиждень. Фото оголошення про відключення та відповідні скріншоти опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Як можна побачити, відключення світла у населеному пункті відбуваються 5-6 днів на тиждень з 8:30 до 18:30 протягом тривалого часу.

"Версія ДТЕК – покращення надійності електропостачання. При цьому компанія постійно переносить терміни завершення робіт, а оператору важко назвати кінцеву дату", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація із забезпеченням електроенергією Яворницького посилюється ще й аварійними та плановими відключеннями електрики.

"Люди у розпачі, бо майже не бачать світла у своїх будинках. Мешканці вимагають від ДПЕК завершити таке "покращення"", – пише автор публікації.

Раніше глава Спілки споживачів комунпослуг України Олег Попенко спрогнозував, коли підніметься ціна на електроенергію у 2025 році. За його словами, ініціаторами цього виступають міністерства енергетики та НАЕК "Енергоатом".