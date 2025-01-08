Не десерт: положите хурму в салат – и вы будете поражены вкусом

Яркая и аппетитная закуска

Сладкие фрукты – составляющая не только десертов. Мы рассказывали, как приготовить банановый крем. Теперь расскажем, как еще один зимний фрукт – хурма – поможет вам расставить акценты во время приготовления салата.

Закуска получается яркая и очень аппетитная. Хурма и зерна гранату придают блюду не только цвет, но и неповторимую текстуру. Рецептом в своем телеграмм-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

1-2 хурмы

2 филе куриных бедра

100 г моцареллы

⅓ гранату

70 г салатного микса

2 ст. л. масла

1 ч. л. лимонного сока

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Два куриных бедра посолите и поперчите. Запеките мясо до готовности в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Когда окорочка будут готовы, оставьте их охлаждаться. Почистите ⅓ гранату и разберите на зерна. Хурму помойте и нарежьте дольками. Начинаем собирать салат. На тарелку выложите салатный микс (заранее промытый и просушенный), гранат, хурму и курицу. Смешайте масло с лимонным соком. Посолите и поперчите до собственного вкуса, перемешайте.

Это не только красиво, но и очень вкусно. Прекрасный вариант перекуса, если вам надоели майонезные салаты, такие как закуска с ананасом.