Укр

Не десерт: положите хурму в салат – и вы будете поражены вкусом

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусный салат с хурмой
Очень вкусный салат с хурмой. Фото glavred.info

Яркая и аппетитная закуска

Сладкие фрукты – составляющая не только десертов. Мы рассказывали, как приготовить банановый крем. Теперь расскажем, как еще один зимний фрукт – хурма – поможет вам расставить акценты во время приготовления салата.

Закуска получается яркая и очень аппетитная. Хурма и зерна гранату придают блюду не только цвет, но и неповторимую текстуру. Рецептом в своем телеграмм-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 1-2 хурмы
  • 2 филе куриных бедра
  • 100 г моцареллы
  • ⅓ гранату
  • 70 г салатного микса
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Два куриных бедра посолите и поперчите.
  2. Запеките мясо до готовности в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Когда окорочка будут готовы, оставьте их охлаждаться.
  3. Почистите ⅓ гранату и разберите на зерна. Хурму помойте и нарежьте дольками.
  4. Начинаем собирать салат. На тарелку выложите салатный микс (заранее промытый и просушенный), гранат, хурму и курицу.
  5. Смешайте масло с лимонным соком. Посолите и поперчите до собственного вкуса, перемешайте.

Это не только красиво, но и очень вкусно. Прекрасный вариант перекуса, если вам надоели майонезные салаты, такие как закуска с ананасом.

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#Рецепт #Салат #Хурма #Евгений Клопотенко