Не десерт: положите хурму в салат – и вы будете поражены вкусом
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Яркая и аппетитная закуска
Сладкие фрукты – составляющая не только десертов. Мы рассказывали, как приготовить банановый крем. Теперь расскажем, как еще один зимний фрукт – хурма – поможет вам расставить акценты во время приготовления салата.
Закуска получается яркая и очень аппетитная. Хурма и зерна гранату придают блюду не только цвет, но и неповторимую текстуру. Рецептом в своем телеграмм-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 1-2 хурмы
- 2 филе куриных бедра
- 100 г моцареллы
- ⅓ гранату
- 70 г салатного микса
- 2 ст. л. масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Два куриных бедра посолите и поперчите.
- Запеките мясо до готовности в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Когда окорочка будут готовы, оставьте их охлаждаться.
- Почистите ⅓ гранату и разберите на зерна. Хурму помойте и нарежьте дольками.
- Начинаем собирать салат. На тарелку выложите салатный микс (заранее промытый и просушенный), гранат, хурму и курицу.
- Смешайте масло с лимонным соком. Посолите и поперчите до собственного вкуса, перемешайте.
Это не только красиво, но и очень вкусно. Прекрасный вариант перекуса, если вам надоели майонезные салаты, такие как закуска с ананасом.