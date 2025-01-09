Когда очень хочется D&G: в одесском супермаркете продают люксовую пасту (видео)

Видео быстро привлекло внимание пользователей сети

Под брендом Dolce & Gabbana уже давно выпускают не только одежду и аксессуары, но и духи, косметику и даже бытовую технику. Похоже, итальянские дизайнеры решили, что хороший вкус должен проявляться не только в одежде – в линейку бренда добавили и макаронные изделия.

Приобрести этот необычный люксовый товар можно и в Украине, в частности, в одном из одесских супермаркетов. Соответствующее видео опубликовано в местном телеграмм-канале.

На видео из супермаркета голос за кадром рассказывает: "Одесситы, у меня для вас хорошая новость! Если вы давно хотели "люкс", но не могли себе позволить, то теперь сможете. Паста Dolce & Gabbana! Пожалуйста!"

Затем пользователь показывает два вида макарон и добавляет: "Прикоснитесь к прекрасному!"

Видео быстро привлекло внимание пользователей сети, оставивших под ним многочисленные шутливые комментарии. Вот несколько из них:

Что известно об этой пасте?

История люксовых макарон началась в 2017 году. Тогда модный дом выпустил лимитированную серию – только 5000 пачек спагетти, пенне и каннелоне. Производство было поручено известной итальянской фабрике Pastificio Di Martino, которая специализируется на изготовлении макаронных изделий премиум-класса. К моменту выпуска стоимость этих люксовых макаронных изделий достигала более 100 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что квадроберы "захватили" магазин в столичном ТРЦ. Представители движения выдвигали свои требования.