Які надбавки за віком отримають українські пенсіонери у 2025 році
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Надбавку отримають не всі
Літні українці мають право на збільшення пенсії після досягнення 70 років. Після цього розмір збільшення збільшується через п’ять і десять років, тобто при досягненні 75 і 80 років.
Про це йдеться у законі України "Про пенсійне забезпечення". Доплати розпочинаються з 300 гривень.
Ці надбавки нараховуються автоматично і звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно. Проте доплати виплачуються лише тим пенсіонерам, які мають виплати що не перевищують 10 340,35 гривні.
Гроші починають платити у 70 років, а потім надбавка переглядається двічі. Тобто пенсіонери можуть розраховувати на:
- 300 грн у 70 років,
- 456 грн у 75 років,
- 570 грн за 80 років.
Надбавку вперше нарахують у місяці, наступному за місяцем досягнення певного віку, та її розмір вперше буде пропорційний до кількості днів після дня народження пенсіонера.
Як повідомлялося раніше, у 2025 році в Україні особи з інвалідністю можуть отримати одразу дві виплати. Це можливо у випадку, коли людина, яка їх забезпечувала, померла або загинула.