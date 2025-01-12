Какие прибавки по возрасту получат украинские пенсионеры в 2025 году

Прибавку получат не все

Пожилые украинцы имеют право на прибавку к пенсии после достижения 70 лет. После этого размер прибавки увеличивается спустя пять и десять лет, то есть при достижении 75 и 80 лет.

Об этом говорится в законе Украины "О пенсионном обеспечении". Доплаты начинаются с 300 гривен.

Эти прибавки начисляются автоматически и обращаться к Пенсионному фонду для этого не нужно. Однако доплаты выплачиваются лишь тем пенсионерам, у которых выплаты не превышают 10 340,35 гривны.

Деньги начинают платить в 70 лет, а затем надбавка пересматривается дважды. То есть пенсионеры могут рассчитывать на:

300 грн в 70 лет,

456 грн в 75 лет,

570 грн в 80 лет.

Прибавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения определенного возраста, и ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине лица с инвалидностью могут получить сразу две выплаты. Это возможно в случае, когда человек, который их обеспечивал, умер или погиб.