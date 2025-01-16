Субсидию можно получать только двумя способами: кому и как доступна помощь наличными

Субсидию начинают выплачивать со следующего месяца после подачи документов

В Украине идет назначение субсидий на отопительный период. При подаче документов обязательно нужно указывать IBAN счета, на который будут приходить деньги в банке – это самый частый способ получения субсидии.

Согласно постановлению Кабмина субсидия, кроме перечисления на счет в банке, может предоставляться и в наличной форме, но только в одном случае. Это осуществляется через "Укрпочту", по месту фактического проживания, аналогично принесенной домой пенсии или денежной помощи для тех, кто не может получать их иным образом. Распределять эти средства на оплату жилищно-коммунальных услуг можно по своему усмотрению, одна платить стоимость фактически потребленных ЖКУ — это обязанность получателя.

О назначении субсидии получателя извещает Пенсионный фонд избранным путем коммуникации или приходит уведомление на портале "Действие", если подавали документы по этому пути. Начисление субсидии производится с месяца подачи документов, однако выплату в месяц подачи ждать не следует — ее выплачивают в следующий месяц за предыдущий. Проследить суммы выплат и начислений можно после первых выплат на сайте пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно субсидию получить через интернет. Также можно обратиться и за другим видом помощи — субсидией на дрова.